Patricia Cornwell publie sa nouvelle série chez Amazon Publishing

Cornwell au NASA Langley Center, en 2018





C'est une nouvelle démonstration de force de la part d'Amazon Publishing, qui ne se contente plus de livres numériques exclusifs signés par des auteurs de best-sellers : en 2019, la maison Thomas & Mercer publiera Quantum, nouveau roman de Patricia Cornwell, aux formats papier, numérique et audio. Cornwell avait déjà publié son précédent livre Ripper : The Secret Life of Walter Sickert, chez Thomas & Mercer, qui faisait lui-même suite à l'essai Chasing the Ripper, publié en format numérique Kindle Single en 2014.

Quantum, publié en 2019, verra l'apparition d'une nouvelle héroïne au sein de l'œuvre de Cornwell, la capitaine Chase. Peu d'informations ont été fournies sur l'intrigue, mais l'auteure a visiblement multiplié les recherches autour des installations de la NASA : la capitaine Calli Chase, pilote de l'agence spatiale, cherchera à résoudre le meurtre de sa sœur jumelle, ce qui la mènera jusqu'à Lyon, aux quartiers généraux d'Interpol.

Pour ses deux précédents livres, en 2015, Cornwell s'était tournée vers HarperCollins, mais Amazon a remporté l'enchère, cette fois. « Je voulais la meilleure maison d'édition possible pour lancer les aventures du capitaine Chase », a commenté Cornwell. « Je suis ravie de me lancer dans cette collaboration avec Amazon Publishing. » Cornwell est représentée par l'agent Jeremy Barber.

« L'approche de Patricia Cornwell pour écrire sa série emblématique mettant en scène le Dr Scarpetta a catapulté la science médico-légale dans la culture pop, ouvrant la voie à une série de productions la mettant en vedette au cinéma, à la télévision et dans les livres. Ses aventures à la NASA l'annoncent — elle apprend à faire des sorties dans l'espace —, nous serons bientôt tous des experts de la science et de l'exploration spatiales », se réjouit Mikyla Bruder, éditeur chez Amazon Publishing, dans le communiqué de la firme.



Le livre de Patricia Cornwell, pas encore disponible, sert déjà de produit d'appel pour Kindle Unlimited, l'abonnement mensuel d'Amazon pour accéder à des livres numériques pour 7,99 £ par mois, au Royaume-Uni. Quantum est ainsi proposé gratuitement, contre une adhésion au programme...

En France, les livres de Cornwell sont publiés par les Éditions des Deux Terres, une filiale du groupe Hachette.