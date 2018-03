Patrick Grainville élu à l'Académie française

L’écrivain Patrick Grainville, connu pour avoir remporté en 1976 le prix Goncourt pour Les Flamboyants, a été élu jeudi 8 mars à l’Académie française. Il s’installe dans le siège numéro 9, celui d’Alain Decaux, officiellement vacant depuis le 14 décembre 2017.

Patrick Grainville, 2011.

(Bbecause, CC BY-SA 3.0)





Le romancier a été élu au premier tour, obtenant 13 voix sur 25. Deux ont été attribuées à Dominique-Marie Dauzet, un moine de l’abbaye de Mondaye âgé de 56 ans et auteur de plusieurs ouvrages autour de la vie de saints. Le vote compte aussi 2 bulletins blancs et 7 bulletins blancs marqués d’une croix (ce qui marque une forte désapprobation des académiciens pour tous les candidats).





Patrick Grainville, né en 1957 à Villers, en Normandie, a publié 26 romans. D’ailleurs, son dernier, Falaise des fous, vient de paraître aux éditions Seuil. Il écrit son premier manuscrit à l’âge de 19 ans, et son premier ouvrage, La Toison est publié chez Gallimard, alors qu’il est âgé de 25 ans.



Il continue d’écrire en même temps d’exercer en tant que professeur de français dans le secondaire : La Lisière, Les Flamboyants — qui lui fait remporter le Goncourt —, Le Paradis des orages, L’Atelier du peintre, L’Orgie, la Neige, Colère, Le Tyran éternel, Le Baiser de la pieuvre, et encore bien d’autres.



En 2012, il reçoit le Grand Prix de littérature Paul-Morand pour l’ensemble de son œuvre. Onirisme et fantastique, part autobiographique et fiction, érotisme, passion pour la peinture — qui se retrouve, par ailleurs, dans son dernier ouvrage — s’y mélangent.

Patrick Grainville — Falaise des fous — Seuil — 9782021375374 – 22.00 €