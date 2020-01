Patti Smith célèbre l'anniversaire de Greta Thunberg avec un poème

L’engagement de la jeune Suédoise Greta Thunberg aura marqué les esprits, y compris celles des célébrités. À l’occasion de son 17e anniversaire, l’icône du rock Patti Smith a publié quelques vers en l’honneur de l’adolescente et de son combat.



Greta Thunberg - Anders Hellberg CC BY-SA 4.0





Ce 3 janvier 2020, Greta Thunberg fêtait ses 17 ans, un événément que la chanteuse et musicienne Patti Smith n’a pas loupé. Sur le réseau social Instagram, l’artiste américaine dédie un poème à l’adolescente suédoise, célébrant ainsi son courage et son dévouement à la cause écologique.



« Voici Greta Thunberg, qui fête ses 17 ans aujourd’hui, qui ne demande ni louanges ni cadeaux, juste la fin de notre indifférence. La Terre connait son espèce, tout comme toutes les divinités, tous les animaux et le printemps guérisseur. Joyaux anniversaire à Greta, qui s’est levée aujourd’hui, comme chaque vendredi, en refusant d’être indifférente. »





La fin de ce court poème fait référence à la « Skolstrejk för klimatet », soit « grève scolaire pour le climat », que l’adolescente a entrepris en 2018. Depuis, elle continue de manifester chaque vendredi devant le Parlement suédois.