Paul Auster, Adeline Dieudonné, Leïla Slimani sur les Chemins d'écrivains (RTL)

alice popkorn, CC BY ND 2.0



Voilà une manière originale de prendre place et d’entrer dans l’univers des auteurs, évoquant tout à la fois leur carrière et leur écriture. Au cours de l’été, sept rendez-vous, des plus variés, seront à retrouver. Voici le programme des émissions :14/07 : Paul Auster, auteur de 4321 (Actes Sud, trad. Gérard Meudal) chez lui à Brooklyn, dans son bureau de Park Slope21/07 : Évelyne Bloch-Dano auteur de Mes maisons d’écrivains (Stock) au Moulin de Villeneuve, dans le bureau du poète Aragon.28/07 : Adeline Dieudonné, auteure de La vraie vie (L’iconoclaste) à Bruxelles, dans le Bar du Matin à Forest.04/08 : Joseph Ponthus Grand Prix RTL Lire 2019 auteur de À la ligne (La Table Ronde) sur l’île de Groix, au bout de la pointe de Pen-Men.11/08 : Nicolas Mathieu Prix Goncourt 2018, auteur de Leurs enfants après eux (Actes Sud) à Nancy, devant la piscine extérieure du Grand Nancy Thermal.18/08 : Leïla Slimani, auteure de Chanson Douce (Folio), enregistrement réalisé à Rabat.25/08 : Eric-Emmanuel Schmitt, auteur de Journal d’un amour perdu (Albin Michel) à Lyon, sur la passerelle du Palais de Justice.Et l'on pourra toujours les retrouver en podcast après diffusion.