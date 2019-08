Paulo Coelho : “C'est un moment de ténèbres au Brésil”

Jair Bolsonaro (Palácio do Planalto, CC BY 2.0)

Au peuple français pic.twitter.com/MWGG1koMbx — Paulo Coelho (@paulocoelho) August 26, 2019

Les feux de forêt, en Amazonie, ont préoccupé les dirigeants des pays réunis à l'occasion du G7, à Biarritz : une aide exceptionnelle de 20 millions $ avait été annoncée pour aider le Brésil à contrôler et limiter les incendies qui ravagent la région depuis plusieurs semaines. L'aide a été rejetée par le gouvernement brésilien, qui précise que « ces ressources seront peut-être plus utiles pour reboiser l’Europe », selon le chef de cabinet de Jair Bolsonaro, cité par G1 Globo Ce refus de la maint tendue par les pays du G7 fait suite à plusieurs jours de passe d'armes entre Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron. La dernière a visé l'épouse du président français, dans un photomontage qui mettait le couple face au président brésilien et à son épouse, plus jeune que lui. Jair Bolsonaro lui-même a commenté l'image, s'amusant à comparer les deux situations.« J'espère pour les Brésiliens qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur », a répliqué Emmanuel Macron, jugeant les propos « extrêmement irrespectueux » de son homologue brésilien.Paulo Coelho n'en pense pas moins : l'auteur de L'Alchimiste a publié une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle il exprime, en français, ses excuses pour le comportement de Jair Bolsonaro. « C'est une vidéo un peu triste, mais c'est pour demander mes excuses à mes amis français pour la crise, je dirais même l'hystérisme, de Bolsonaro par rapport à la France », commence-t-il.« Lui et son entourage, qui, en ce moment, voient l'Amazonie brûler, n'ont aucun autre argument qu'insulter, nier, dire n'importe quoi pour éviter de prendre les responsabilités de son gouvernement. » L'écrivain n'hésite pas à évoquer « un moment de ténèbres au Brésil », en référence à l'élection du président d'extrême droite en octobre 2018.« Cela va passer, comme la nuit passe », indique toutefois l'écrivain, qui fustige l'attitude « ridicule » du président et de son entourage.