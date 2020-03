Payer la prestation des auteurs, même s'il n'y a pas de manifestation

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Dans la continuité de Bercy

.@BrunoLeMaire : "Je sais à quel point l'événementiel est l'un des secteurs les plus touchés. J'appelle toutes les grandes entreprises à faire preuve de solidarité et à régler les prestations, même s'il n'y a pas de prestation." #le79Inter pic.twitter.com/BZNjg5PQKw — France Inter (@franceinter) March 9, 2020

Livre Paris fut le second événement après Paris Manga à annoncer son annulation. Et dans les prochains mois, d’autres pourraient être concernés. La Société des Gens de Lettres s’interroge : quid des auteurs, dans ces circonstances, « extrêmement inquiets quant aux conséquences que pourraient avoir ces annulations » ?De fait, les revenus perçus pour leurs interventions peuvent parfois représenter « une part importante » de leurs rémunérations sur l’année.« Nombre des manifestations concernées ont bénéficié en 2020 du soutien financier de la SOFIA ou des pouvoirs publics (Centre National du Livre, DRAC, collectivités locales), qui pourraient être maintenues afin de leur permettre d’honorer, en dépit de l’annulation, les frais déjà engagés ou restants dus auprès de leurs fournisseurs et prestataires », poursuit la SGDL.Or, si les subventions découlant du CNL ou de la Sofia, sont conditionnées au paiement des auteurs, elles entrent donc « dans l’assiette des engagements de dépense des manifestations, au même titre que ceux concernant leurs différents prestataires et fournisseurs ».Récemment, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, intervenait sur ce sujet à l’antenne de France Inter : « Je sais à quel point l’événementiel est l’un des secteurs les plus touchés. J’appelle toutes les grandes entreprises à faire preuve de solidarité et à régler les prestations, même s’il n’y a pas de prestation. »La démarche de la SGDL entre dans la même logique, après tout. Et l’organisation « invite l’ensemble des manifestations concernées à confirmer l’engagement qu’elles ont pris auprès des auteurs invités quant au versement de la rémunération qui était prévue au titre de leur participation ».Le ministre l’avait assuré : l’impact du COVID-19 sera « sévère pour la croissance française en 2020 ». Selon nos informations, le ministère serait en train de travailler à un plan plus large sur le sujet.