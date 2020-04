Payer les auteurs, sans prestation : levée de la “clause du service fait”

Chen Jiang Hong en activité - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



« La “clause du service fait” a été levée et il est techniquement possible de payer les intervenants dont l’action a été annulée », relève ainsi l’ABF. En effet, la loi d’urgence instaurée le 23 mars a largement permis de ne plus se poser la question. Ainsi, la FNCC le souligne : « La question se pose aux collectivités de pouvoir rémunérer les intervenants pour des prestations annulées et pour celles ayant acheté des spectacles de pouvoir honorer financièrement les compagnies pour leurs manifestations qui n’ont pu avoir lieu. »Or, on peut lire dans l’ordonnance d’application 2020-319 : « Lorsque l’annulation d’un bon de commande ou la résiliation du marché par l’acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé, par l’acheteur, des dépenses engagées lorsqu’elles sont directement imputables à l’exécution d’un bon de commande annulé ou d’un marché résilié. »Cela implique pour les collectivités locales la possibilité de payer les interventions. Cependant, note l’ABF, « des bibliothèques font également le choix de reporter certaines animations dans leur programme futur. Si une action est annulée sans possibilité de report, il est tout de même bienvenu de rémunérer les artistes ».Pour autant, toutes les collectivités ne sont pas forcément en mesure d’apporter ce soutien financier « et des fonds de soutiens spécifiques se mettent progressivement en place en faveur des artistes », pointe l’association.