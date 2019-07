Payer les dédicaces aux auteurs : et pourquoi pas des téléphones sans fil ?

crédit Denis Bajram

Mais qui mieux que les premiers concernés pour exprimer leurs revendications ? Outrés par les propos de l’éditeur , se sont rapidement déversés sur les réseaux sociaux dessins et tribunes provenant d’auteurs de BD et de littérature jeunesse. Les lecteurs n’ont pas non plus tardé à réagir, et à interpeller les pouvoirs publics.La couleur était pourtant annoncée à la journée de la Ligue des auteurs professionnels, où parmi bien d’autres sujets, les discussions avaient beaucoup tourné autour de l’année de la BD et de la rémunération à la présence lors des salons et festivals. Les auteurs jeunesse avaient éclairé les auteurs de BD sur la pratique dans leur propre secteur, avec les tarifs « signatures » de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, recommandation de la rémunération à la présence lors de tels événements, couramment appliquée.À n’en pas douter, les auteurs, pris entre crise sociale et ras-le-bol généralisé, ont peu goûté les commentaires de l’éditeur.Il y a quelques jours, la tribune de Samantha Bailly, présidente de la Ligue des auteurs professionnels et vice-présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, donnait le ton, apportant les arguments en faveur de cette évolution des cadres de rémunération « Il est essentiel que les auteurs et autrices soient remis à leur juste place. Il faut construire des garde-fous pour faire en sorte que nous ne soyons pas systématiquement la variable d’ajustement. Cela passe par des décisions des pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi de la responsabilisation des festivals et des éditeurs. Cela passe également par nous, auteurs et autrices. Par une prise de conscience et une affirmation de notre valeur. »Le bras de fer semble inévitable, et la nécessité de l’intervention des pouvoirs publics très attendue.Dans les déclarations du ministre de la Culture dans Le Monde, on peut y lire une prise de position claire : « Autre exemple, dans les territoires, pour les politiques de structurations de lieux innovants, il faut systématiquement se dire : comment les auteurs seront rémunérés ? L’accès à la culture, la démocratisation, c’est très bien et c’est une priorité, mais si, derrière, il n’y a plus d’artistes pour créer et transmettre, ça perd tout son sens », assurait Franck Riester.Il évoquait également la situation de précarité où se retrouvent certains aujourd’hui. « Par exemple, les auteurs de BD sont souvent dans une situation sociale catastrophique, voire d’indignité pour certains. Ce n’est pas acceptable. »Des déclarations qui peuvent réjouir. Mais comment se traduiront-elles concrètement ?Denis Bajram, vice-président de la Ligue, s’est exprimé suite aux réactions des différents membres de la chaîne du livre sur la rémunération à la présence : « Depuis quelques jours, je ne sais pas quoi dire qui ne soit pas totalement négatif sur ce qu’on entend de la part des éditeurs, mais aussi des libraires. Avec les États Généraux de la Bande Dessinée, nous avons essayé de créer un espace de discussion afin de faire comprendre à toute la chaîne du livre que ses différents maillons ne pouvaient continuer à faire comme si le premier, les auteurs et autrices, n’était pas en train de craquer. »Et d’ajouter : « Au contraire, les déclarations d’éditeurs, d’organisateurs de salon ou de libraires se lavent les mains de ces problèmes se multiplient, dans une sorte de moment de vérité. (...) Tout le reste de la chaîne du livre à l’air de considérer que, si elle doit légitimement en vivre, elle n’a pas payé à son juste prix la ressource initiale. C’est un choix qui ne peut que se retourner contre elle. Si la chaîne du livre n’offre plus aux créateurs et créatrices la possibilité de vivre de leur art, cela veut dire qu’ils n’ont plus aucune raison de ne pas reprendre le contrôle de la ressource, et de l’exploiter librement et sans intermédiaire. »Aucun doute, #Payetonauteur est de retour. Tout le monde se souvient : Livre Paris a fini par plier après le soulèvement des auteurs, qui se sont solidarisés autour d’une même demande.À n’en pas douter, le hashtag est réveillé et les auteurs en colère.