PayeTonAuteur au coeur des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens

Déclenché lors de la manifestation parisienne, le hashtag #PayeTonAuteur avait fait sensation. On en entendra certainement reparler à l’occasion de la journée professionnelle des 23e Rendez-vous de la Bande Dessinée d’Amiens.





illustration : Sandrine Bonini





La problématique posée est en effet simple : « Monter un projet culturel avec des auteurs de bande dessinée : financements, ressources et rémunération. » Si la matinée intervient dans le cadre strict de ces projets culturels, l’après-midi s’ouvre avec plusieurs acteurs du livre, sur la question de la rémunération.

Quarante-cinq minutes, c’est bref, mais suffisant pour évoquer « les droits et devoirs face à la rémunération, & l’impact sur les événements ». Denis Bajram, qui compte parmi les intervenants, le souligne :

On sait que La Charte a su imposer depuis longtemps le payement des interventions culturelles et éducatives des auteurs dans le secteur jeunesse, mais aussi bien au-delà. On parle même des « tarifs Charte ». Le CNL a depuis deux ans rejoint le mouvement, liant ses subventions aux festivals à la rémunération des interventions des auteurs. Cette année, le Groupement des Auteurs de Bande dessinée (SNAC) a proposé d’aller plus loin : rémunérer tous les auteurs pour leur présence en festival, quelles que soient leurs activités. En effet, la dédicace, qui est pourtant souvent l’activité le plus attractive pour le public, est exclue des rémunérations pour l’instant…

Avec lui pour évoquer le sujet, on retrouvera Samantha Bailly, présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, ainsi que Flora Bel-Rouyer, directrice du département de la création au Centre national du livre et Pascal Mériaux, directeur du festival d’Amiens.



Leur table ronde sera suivie d’un échange sur les évolutions possibles et les recommandations de chacun. Rendez-vous le 1er juin à Amiens...

On peut retrouver le programme à cette adresse, ou ci-dessous.