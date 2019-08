PayeTonChroniqueur : Beigbeder refuse le bénévolat pour ONPC

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Une nouvelle approche, une nouvelle gamme d’intervenants, plus de chroniqueurs attitrés réguliers, mais des « personnalités » en mesure de commenter et de donner leur avis… Le programme de ONPC, l’émission de Laurent Ruquier, était tout trouvé.Avec pour premiers invités, des écrivains comme Yann Moix, Olivier Adam ou Karine Tuil, tout allait démarrer fort et bien. Mais non.Le Beig’ aurait claqué la porte de la production, et son nom, lancé par Catherine Barma, a dû être supprimé, remplacé au pied levé par un autre chroniqueur mondain : Franz-Olivier Giesbert.Mais le refus du petit basque d’adoption s’explique très simplement : « J’ai appris que ce n’était pas payé. Je ne le savais pas. Je pensais que ce travail méritait salaire », indique-t-il au Figaro . « J’ai été un peu étonné d’apprendre que maintenant on demande à des journalistes de travailler gratuitement, c’est un peu surprenant. »Comme tout un chacun, Beigbeder a besoin d’argent, souligne-t-il — même s’il assure être « prêt à soutenir bénévolement des causes ».Et de conclure : « Je suis peut-être affreusement vénal. C’est un nouveau truc, maintenant les gens doivent être tellement contents d’aller à la télévision qu’ils doivent y aller gratuitement. Bientôt ils paieront aussi. »Étonnant : sans le savoir, Frédéric vient de lancer le hashtag #PayeTonChroniqueur, alors qu'on ne l'a jamais trop entendu autour de #PayeTonAuteur