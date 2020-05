Payot inaugure sa 13e librairie en Suisse (avec papeterie) à Sierre

© Payot Sierre





Le groupe valaisan (appartenant au groupe zurichois Orell Füssli/Thalia) ayant décidé de ne pas renouveler son bail, Payot Libraire a repris ses locaux et y ouvre une nouvelle librairie de 250 m2, complétée de son rayon papeterie de 100 m2, avec les libraires et employé(e)s d’anciennement ZAP Sierre.À l’instar de l’ouverture de Payot à Morges en janvier 2018, cette nouvelle ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement de Payot Libraire et en particulier son volet de responsabilité sociale (RSE). En effet, soucieux de préserver l’écosystème de la librairie, l'enseigne ne s'implante pas dans des villes moyennes où sont déjà présentes des librairies.En revanche, lorsque la dernière librairie d’une ville moyenne ferme ses portes, par son arrivée Payot offre l’opportunité à la ville et à ses habitants de continuer à disposer d’une activité dans le domaine du livre. Le tissu de la librairie romande est ainsi préservé.