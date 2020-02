Pays Bas : les bibliothèques en danger, les aptitudes de lecture des jeunes en baisse

Le Conseil de la culture néerlandais, organisme rattaché à l’état et plus précisément au ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Science, a récemment publié un rapport sur la situation des bibliothèques publiques aux Pays-Bas. L’étude fait état d’un système menacé : alors que les budgets municipaux consacrés à ces institutions ne cessent de diminuer, les compétences en lecture des jeunes néerlandais sont en chute libre.

Cette législation stipule que chaque municipalité néerlandaise doit avoir une bibliothèque publique pour consulter des ouvrages, mais aussi pour développer des services visant à favoriser la lecture, le débat, l’éducation et le développement de chacun.



Malgré la loi, l’étude révèle qu’encore 21 communes néerlandaises sur les 355 recensées en janvier 2019 ne sont pas équipées d’un service bibliothécaire complet et accessible à tous. Le Conseil de lecture a tenu à souligner qu’un point de collectes de livres ou qu’un bibliobus n’étaient pas conformes à la législation.



Des données que le rapport explique par un autre chiffre, plus alarmant. En effet, les dépenses consacrées aux bibliothèques publiques ont diminué de 19 % depuis 2010

Le niveau de lecture des jeunes néerlandais s’affaiblit



Une réduction qui n’est pas sans conséquences. L’organe gouvernemental a en effet déclaré que ce manque de bibliothèques et des services attachés était particulièrement inquiétant du point de vue de l’affaiblissement des compétences des jeunes néerlandais en matière de lecture.



D’après les données de



« Les bibliothèques publiques sont de la plus haute importance pour la société. Elles sont les relais de la démocratie et contribuent à la cohésion sociale [...] Elles sont un équipement de base pour le développement des compétences linguistiques et de l’écrit pour les jeunes et les moins jeunes. Ces établissements sont également importants pour que les Pays-Bas puissent se positionner en tant que société de connaissance dans le futur » a tenu à rappeler le Conseil de la lecture.



Quelles solutions ?



Face à ces différentes problématiques, le rapport présente plusieurs propositions à mettre en place. Alors que le Conseil a affirmé s’attendre à la réduction des budgets des municipalités néerlandaises consacrées aux bibliothèques, il préconise un renforcement de la loi de 2015.



Et si une commune est dans l’impossibilité d’accueillir sa propre bibliothèque publique, une coopération doit s’établir avec une municipalité voisine afin que tous les services bibliothécaires soient à la portée de chaque Néerlandais, à une distance raisonnable.