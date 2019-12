Pearson cède à Bertelsmann ses dernières actions de Penguin Random House

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



John Fallon, directeur général de Pearson, partira donc à la retraite. Et pour accompagner la nouvelle, ce sont les 25 % détenus dans le groupe Penguin Random House qui seront vendus. Cette association, montée avec l’autre géant des médias Bertelsmann, porte à 675 millions le montant du rachat.On attend encore de connaître le nom du successeur de Fallon, pour que son départ soit entériné — pour l’heure, annonce la société, les candidatures tant internes qu’externes sont en cours d’évaluation.Concernant Penguin Random House, on savait que Pearson allait progressivement retirer ses billes — des cessions d’actifs régulières ont eu lieu au fil du temps. Voilà deux ans, 22 % de la joint-venture avaient déjà été cédés.L’accord final reste encore soumis aux réglementations, mais définitivement propriété de Berteslmann, le groupe PRH sera la figure de proue de l’édition littéraire à travers le monde. La société avait réalisé quelque 3,67 milliards $ de chiffre d’affaires, et son PDG, Markus Dohle, déclarait récemment à ses salariés qu’ils avaient publié « les meilleurs livres du monde » en 2019.Pearson, de son côté, a une valeur de 6,6 milliards $, et depuis janvier 2013 que Fallon a pris sa tête, il n’aura eu de cesse que de faire prendre le virage numérique à l’entreprise. « Nous sommes arrivés au stade où il est temps de passer la main à un nouveau leader, qui peut apporter une nouvelle perspective », assure-t-il dans une déclaration officielle.Au cours de ces six années, la société aura vécu une période longue de restructuration, réduisant ses effectifs de 16.000 personnes — ils seraient aujourd’hui quelque 24.000 employés tout de même.Entre 2013 et 2018, le chiffre d’affaires a diminué drastiquement, passant de 736 millions £ de bénéfices (le siège est britannique) sur 5,2 milliards £ de chiffre d’affaires, à 4,1 milliards £ de CA pour 546 millions £ de bénéfices.