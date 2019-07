Pearson se félicite de son virage numérique : des résultats en hausse

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'avenir est au numérique (ah ?)

Pour la première fois depuis 6 ans, le groupe Pearson fait état d'une croissance de 2 % de son chiffre d'affaires, et promet des résultats encore plus encourageants pour la seconde partie de l'année. Avec cette hausse, le CA du groupe s'établit à 1,83 milliard £ dans le monde, au 30 juin. Les bénéfices sont toujours à la traine, toutefois, avec 37 millions £ contre 233 millions £ pour la même période de l'année précédente.Ces difficultés à dégager des bénéfices sont provisoires, cependant, assure le groupe : elles découlent des opérations de restructurations et de ventes que Pearson met en œuvre depuis plusieurs mois, désormais. Le groupe britannique a en effet décidé de se séparer de plusieurs filiales, mais aussi d'abandonner une partie du marché du manuel imprimé pour se convertir largement au numérique.John Fallon, le PDG du groupe, voit dans ces résultats les signes d'un passage « du renouveau et de la réforme à une future croissance », selon ses termes auprès de l'agence Reuters. « Ce sont ces changements dans la nature même de nos activités qui nous rendent confiants quant à la stabilisation des revenus et leur croissance à venir », a-t-il ajouté dans un communiqué du groupe.Dans les mois à venir, le groupe Pearson se prépare à lancer une « Global Learning Platform », qui devrait réunir ces offres numériques en matière de formation, ainsi que d'autres produits, toujours en numérique.En début d'année 2019, l'éditeur de contenus scolaires et pédagogiques avait abandonné une partie de ses manuels imprimés, en cédant son activité américaine portant sur les manuels scolaires imprimés destinés aux élèves « K12 » (de la maternelle à la fin du lycée) au fonds d'investissement américain Nexus Capital Management LP pour 250 millions $.Et le groupe, au fil des mois, avait confirmé sa volonté de se convertir franchement au numérique