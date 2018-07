Pékin subventionnera la construction de 200 librairies d'ici 2020

Pékin ravira ses lecteurs. Mardi, le bureau des finances de l’immense capitale chinoise a annoncé vouloir étendre la présence des librairies à travers la ville grâce à des politiques de subventions ou de réduction d’impôts. De quoi inciter les passionnés à se lancer et ainsi offrir aux habitants un environnement plus propice à la lecture.

Wynne Lu, CC, BY NC ND 2.0



Et pour financer cette campagne littéraire, le gouvernement municipal annonce un investissement de 50 millions de yuans, soit plus de 6 millions € – en encouragement pour la construction de librairies et l’exploitation des établissements. Le budget prévu pour l’année 2018 triple quasiment l’investissement qui a été fait pour le même secteur en 2016 et 2017, annonce le bureau, cité par USA China Daily. Pour résoudre les contraintes d’espace qui représentent un frein pour les directeurs de librairies, le gouvernement accordera des aides pour les loyers et encouragera les projets immobiliers et les centres commerciaux à fournir de l’espace libre ou à faible loyer aux propriétaires de librairies. En outre, le gouvernement offrira des réductions d’impôts aux opérateurs de librairie. Liu Mingqing, éditeur et auteur à Pékin, ajoute : « Nous sommes confrontés à une période de déclin des librairies. Mais Pékin, comme centre culturel du pays, garde les meilleures ressources de l’industrie de l’édition. Les deux tiers des maisons d’édition publiques sont à Pékin ». « Plus de 60 % des citoyens de Beijing ont acheté des livres dans les librairies plutôt qu’en ligne, ce qui signifie que les librairies restent un canal majeur », a-t-il remarqué. Les autorités encourageront également certaines librairies à allonger leurs horaires d’ouverture jusqu’à ouvrir non-stop, et ce, tous les jours. Mais les librairies ne seront pas les seuls lieux à faire l’objet d’une campagne de financement. La ville prévoit enfin de construire un grand centre commercial dans chacun des 16 districts de Pékin pour accompagner les 200 librairies de niche prévues d’ici 2020. « Nous ne cherchons pas seulement à aider les librairies qui rencontrent des difficultés financières », a déclaré Zhang Su, directeur adjoint du bureau. « Notre objectif est d’utiliser ces politiques pour attirer plus de capital social dans l’industrie de la librairie en plus de guider les entreprises existantes pour améliorer leurs opérations. »



En effet, la construction de nouvelles librairies s’inclut dans le plan national de développement économique et social, avec un soutien aux entreprises et aux particuliers qui souhaitent construire des librairies. Tout particulièrement dans les centres commerciaux et touristiques, les rues animées et les nouvelles communautés résidentielles, indiquent les directives du bureau municipal de la presse, de la publication, de la radio, du cinéma et de la télévision.