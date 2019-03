Pendant un an, un auteur aura la tête dans les étoiles

CNES - Toulouse (Guyblade - CC BY-SA 3.0) CNES - Toulouse (Guyblade - CC BY-SA 3.0)

L'Espace comme représentation historique et imaginaire

Un travail de contribution individuel et collectif

Le dossier de candidature

Bâtir progressivement des rapports nouveaux entre la culture et l’Espace est l'objectif premier de L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du CNES. Le programme triennal du GRACE vise à montrer que l’Espace est omniprésent dans nos représentations historiques et imaginaires.En guise de preuves, l'Observatoire fournit des matériaux aux artistes, auteurs et chercheurs pour qu'ils puissent se concentrer sur des créations ou des analyses autour des notions liées aux problématiques soulevées par son action. Ainsi, les membres du groupe auront accès à un un centre de documentation, un centre de consultation et de visionnage multimédia (film, dvd, archives), une salle de réunion et un outil collaboratif en ligne.Malheureusement, petit hic, il n'y a pas encore d'auteur...L'auteur qui sera choisi devra être investi dans le projet entre juillet 2019 à juillet 2020. Les équipes partageront ses recherches en deux temps, alternant entre des travaux individuels et des travaux collectifs. Les restitutions de ses recherches seront publiques et propres au travail de groupe du GRACE. La mission première de l'auteur est d'offrir une contribution littéraire autour du sujet et des objets étudiés de manière collective par le groupe.En effet, la production de textes sur les problématiques proposées par le GRACE peut être considérée comme un objet qui alimentera son travail d’écriture. Son expression littéraire est cruciale pour travailler sur les thématiques autour de l'Espace et les rendre perceptibles à la fois aux autres membres du GRACE mais aussi au grand public.Le programme triennal d'exploration de l'univers spatial du GRACE a désigné comme sujet les « Infrastructures spatiales et Territoires ». Les auteurs, artistes et chercheurs devront s'interroger sur la façon dont les sociétés humaines se sont organisées pour créer, implanter et gérer des infrastructures terrestres qui leur permettent aujourd'hui d’étudier et même d’accéder à l’Espace.Le groupe sera géré par un responsable de programme de l’Observatoire de l’Espace. L'avancement du programme sera vérifié chaque mois lors de réunions collectives. Des déplacements seront également disponibles pour recueillir des témoignages et analyser des infrastructures afin de compléter le plus précisément possible les données du groupe. Les différentes étapes du travail seront observables et publiables tout au long du processus d’élaboration. Cette année, le GRACE orientera son année de recherche (2019-2020) sur la base spatiale de Kourou, en Guyane.Afin d'espérer décrocher une place au sein du GRACE, il faut :- Compléter et signer le formulaire de candidature - Rédiger une note d’intention (2 pages A4 minimum - caractère 10 pts minimum) afin que l’auteur partage ses motivations pour intégrer le GRACE et préciser la place des archives dans son processus de travail.Les candidats ont jusqu'au 13 mai 2019 pour déposer leurs candidatures. Une rencontre avec les auteurs présélectionnés aura lieu à la mi-juin pour les départager.Un budget de 5000 € sera attribué à l’auteur retenu pour la durée du programme, versée en deux parties (3000 € en 2019 et 2000€ en 2020). En échange, l'auteur promet de fournir l'avancée de ses recherches lors des différentes étapes de restitution (publications, exposition et rencontres publiques) jusqu'à son résultat final publié aux collections de l’Observatoire de l’Espace du CNES à la fin du programme.