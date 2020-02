Pénélope Bagieu, Victoria Mas et Mona Ozouf dans La Grande Librairie

Outre Pénélope Bagieu, François Busnel accueille dans La grande librairie de cette semaine Nina Bouraoui, pour son livre Otages (JC Lattès), Victoria Mas, qui a marqué la rentrée littéraire 2019 avec son livre Le bal des folles (Albin Michel). Pour terminer, Mona Ozouf viendra évoquer son livre Pour rendre la vie plus légère (Stock), écrit sous la direction d'Alain Finkielkraut.À propos de Pénélope Bagieu, la série adaptée de ses célèbres albums Culottées sera diffusée les 7 et 8 mars sur les chaînes de France Télévisions, à partir du lundi 9 mars en quotidien sur France 5 et en intégralité sur france.tv.