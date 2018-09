Penguin Random House met 25 000 titres à disposition des personnes aveugles

Qu'ils agissent ou non, les éditeurs sont aujourd'hui pleinement informés de leur rôle et de leur responsabilité dans la lutte contre la famine de livres, ou quand une certaine partie de la population — ici, les personnes malvoyantes — se retrouve privée de lectures. Pour donner un grand coup d'accélérateur, Penguin Random House mettra à disposition des personnes concernées 25.000 livres accessibles, gratuitement.

(photo d'illustration, JP Davidson, CC BY 2.0)

Outre-Manche, Penguin Random House a scellé une alliance avec le Royal National Institute of Blind People (RNIB), organisation caritative d'assistance aux personnes atteintes de déficiences visuelles. Cette collaboration se concrétise par la participation du groupe PRH à deux initiatives du RNIB, RNIB Bookshare et Talking Books.

La première s'adresse à toutes les personnes en phase d'apprentissage, qui suivent un cursus scolaire et qui, par conséquent, rencontrent parfois des difficultés d'accès à des manuels scolaires ou à des ouvrages de littérature. 25.000 titres du catalogue de PRH, ainsi que les nouveautés, seront immédiatement accessibles aux bénéficiaires du programme RNIB Bookshare.

Ainsi, des écoles ou des universités pourront proposer rapidement et sans démarches supplémentaires une variété d'ouvrages à leurs étudiants, qu'ils soient malvoyants, non voyants ou dyslexiques, par exemple.

Dans un deuxième temps, PRH annonce la mise à disposition de l'ensemble de son catalogue de livres audio à la bibliothèque Talking Books du RNIB qui, comme son nom l'indique, se concentre sur les ouvrages à écouter. L'Institut réalisera ainsi toutes les adaptations nécessaires pour que les titres puissent être lus sur des appareils accessibles.

L'importante implication de l'éditeur



« C’est la première fois qu’un éditeur partage simultanément tout son contenu avec des lecteurs du RNIB, à la fois à des fins d'éducation et de divertissement. Au RNIB, nous nous engageons à rendre le contenu publié disponible dans des formats accessibles le jour de la publication afin de fournir des opportunités d'apprentissage et d'emploi, et de faire en sorte que les personnes malvoyantes ou non voyantes puissent commenter, elles aussi, les sorties et en profiter rapidement », a souligné David Clarke, directeur des services au RNIB.



« Nous avons besoin du soutien d’éditeurs tels que Penguin Random House pour que cela devienne une réalité, et nous sommes donc ravis de travailler ensemble. »

Les initiatives font partie de la stratégie « Creative Responsibility » de PRH, qui met aussi l'accent sur le développement durable et l'apprentissage de la lecture, notamment.