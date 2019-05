Penguin Random House rachète 45 % des éditions Sourcebooks

Penguin Random House est devenu l'actionnaire principal de Sourcebooks après le rachat de 45 % de ses actions. La maison d'édition jusque-là indépendante assure cependant que cette nouvelle collaboration se fera « sans changement de son leadership, de sa gestion, de son autonomie de publication ou de sa culture entrepreneuriale ».



Fondée en 1987 dans l'Illinois, aux États-Unis, la maison d'édition Sourcebooks publie plus de 400 titres par an. Au fil des années, elle s'est également étendue au domaine de l'éducation, de la vulgarisation scientifique pour les enfants et de la parentalité. Parmi ses ouvrages à succès, nous retrouvons P Is for Pterodactyl: The Worst Alphabet Book Ever, Quantum Physics for Babies ou encore 1-2-3 Magic.



Un partenariat autour de “valeurs communes”



Dominique Raccah, PDG et fondateur de la maison, s'est montré très enthousiaste après la signature de l'accord : « Penguin Random House encourage depuis longtemps les entrepreneurs en édition, et nous sommes ravis de rejoindre cette tradition. [...] Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de notre nouveau modèle et constitue un autre exemple de l'approche remarquable et diversifiée du marché de Penguin Random House. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer cette nouvelle approche pour créer l'avenir ensemble ».



Le nouvel accord stipule que Sourcebooks sera en mesure d'exploiter « les ressources et les capacités qui permettront une approche encore plus large et plus profonde des marchés nationaux et mondiaux. Les entreprises s'attendent à travailler ensemble sur un grand nombre de nouveaux programmes partagés destinés à atteindre les lecteurs et à soutenir les auteurs ».



La PDG américaine de Penguin Random House, Madeline McIntosh, a quant à elle qualifié Sourcebooks de « succès incroyable », en encensant notamment la feuille de route « extraordinairement solide en matière de croissance durable » de Sourcebooks.