Penguin Random House s'est offert un groupe d'édition de livres et de magazines

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le groupe américain F+W, basé aux États-Unis, compte plusieurs filiales dédiées aux différents contenus publiés : outre différents formats en matière d'édition (livres imprimés, presse et livres numériques), le groupe produit également des vidéos, gère des sites de e-commerce ou même des cours en ligne autour de thématiques variées. L'acquisition de Penguin Random House concerne F+W Books, uniquement, la filiale livre.La vente devrait être finalisée d'ici la fin du mois, et permettrait à Penguin Random House de mettre la main sur de nombreuses maisons jusqu'à présent membres du groupe : Writer’s Digest, Interweave, SewandSo, The Quilting Company, North Light Books, IMPACT ou encore Family Tree, pour ne citer qu'elles.Le rachat de F+W Books fait suite à la faillite de ce dernier, et le groupe de Bertelsmann et Pearson a proposé l'offre la plus intéressante, sélectionné par le tribunal de commerce. Un catalogue de 2000 titres, et toutes les nouveautés (environ 120 par an, jusqu'à présent) à venir, s'ajouteront ainsi à l'offre de Penguin Random House aux États-Unis et au Royaume-Uni, où F+W Books avait des activités.Penguin Random House rachète à tour de bras des maisons d'édition, étendant ainsi son emprise sur l'édition internationale : récemment, il s'est offert 45 % de Sourcebooks , un éditeur numérique, et applique la même politique sur tous ses territoires d'activités. En Inde, PRH s'est ainsi offert le plus ancien éditeur du pays ...