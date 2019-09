Penguin réunit un casting de haut vol pour ses livres audio

Image parMaguiss de Pixabay





Andrew Scott n’en est pas à son coup d’essai avec Joyce. Récemment, pour la radio BBC 4 , il a participé à une adaptation radiophonique d’Ulysse. Par ailleurs, il n’est pas étranger aux grandes œuvres du canon anglo-saxon. Né en 1976, Andrew Scott s’est imposé comme un acteur incontournable de l’autre côté de la Manche. On a notamment pu le voir dans le rôle de Moriarty dans le Sherlock de la BBC. Il est aussi actif au théâtre : en 2018, il a remporté un prestigieux Lawrence Olivier Award pour sa performance dans Hamlet.À propos de Dubliners, Scott explique : « Ces histoires sont absolument étourdissantes. Elles brisent des cœurs, sont drôles et délicieusement humaines. J’aime beaucoup l’idée que les gens puissent être plongés dans ces personnages extraordinaires sur la route du boulot, et, en tant que Dublinois moi-même, je suis très fier d’être associé à ce projet, et avec cet écrivain véritablement génial. »David Harewood, vu dans la série Homeland, s’est pour sa part chargé de la lecture de La Guerre des mondes de HG Wells. À Ben Barnes, de la série Westword, a été confiée la lecture du Portrait de Dorian Gray.Avec le choix de noms connus, Penguin veut rendre d’autant plus attrayants ces classiques de la littérature anglaise, sur un marché du livre audio en pleine expansion.Voilà en tout cas qui vient compléter un joli catalogue, où les stars du petit et du grand écran ne manquent pas. Middle England, le nouveau roman de Jonathan Coe, est lu par Rory Kinnear, vu récemment dans la série Years and Years et dans les derniers films de James Bond. Pour le livre audio de The Handmaid’s Tale, c’est l’actrice principale de la série, Elisabeth Moss, qui s’est chargée de la lecture.via The Bookseller