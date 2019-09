Portrait de Tolstoï

Le livre est dans la veine young adult (littérature pour jeunes adultes) et l’intrigue est transposée de nos jours parmi des adolescents fortunés de l’Upper East Side à New York. Selon l’éditeur, l’histoire se concentre autour du personnage d’Anna qui va tomber amoureuse du séducteur de la bande, Alexi Vronsky. S’en suivra le chaos dans une vie jusque là bien réglée.L’auteure explique que c’est en voyant l’adaptation cinématographie signée Joe Wright (2012) qu’elle a eu envie de transposer l’histoire dans le New York contemporain.« J’ai lu Anna Karénine pour la première fois à 15 ans, explique l’auteure. Je ne m’en suis peut-être pas rendue compte à ce moment-là, mais la liaison amoureuse entre Anna et Vronsky, les épreuves de Dolly, le mariage de Stevia et l’obsession de Lévine pour Kitty, tout cela entrait en écho avec mon moi adolescent parce que ces adultes réagissaient à leurs premières expériences amoureuses d’une façon similaire à celle de mes amis et moi au même moment. »Le manuscrit de Jenny Lee a suscité l’enthousiasme du monde de l’édition, mais aussi celui de la télévision : une série, ou du moins un épisode pilote, devrait voir le jour sur HBO.La réécriture et la transposition à notre époque de chefs-d’œuvre de la littérature n’est pas chose nouvelle. On ne compte plus par exemple les déclinaisons des romans de Jane Austen, par exemple le fameux Orgueil et préjugés et zombies de Seth Graham-Smith.via The Bookseller