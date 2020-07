Penser le plan de relance du livre : consulter les acteurs de la filière

Photographie : illustration, De génération en génération, Bruce Krebs, La Rochelle (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Ce deuxième volet du plan d'accompagnement amorcé par la Région Centre-Val de Loire face à la crise de la COVID 19 intervient deux mois et demi après la fin du confinement, afin d'offrir aux acteurs régionaux le recul nécessaire à l'évaluation des impacts de la crise sanitaire sur leurs activités et leurs besoins dans les mois et années à venir.Après avoir assuré la continuité et la simplification des procédures, la Région Centre-Val de Loire, par l'intermédiaire de Ciclic Centre-Val de Loire, entend ici accompagner les professionnels régionaux du livre et de l'image sur le long terme, pour faire face aux conséquences durables de cette crise, et tenter de renforcer leur poids économique au sein du territoire.Afin de respecter la spécificité de chaque métier et de chaque secteur (éditeurs, libraires, auteurs, producteurs, et intermittents), ce sont cinq questionnaires que Ciclic Centre-Val de Loire transmet aujourd'hui aux différents professionnels régionaux du livre et de l'image.Les problématiques d'emploi, de baisse d'activité et de trésorerie ainsi que les conditions d'une reprise d'activité adaptée à la crise sanitaire que traverse le pays sont notamment abordées dans ces questionnaires, qui devront être remplis par les professionnels régionaux au plus tard le 10 septembre 2020.C'est à partir de ces informations récoltées que la Région Centre-Val de Loire définira, sur la base des conseils et recommandations de l'agence, une réponse institutionnelle adaptée aux besoins identifiés et proportionnée à ses ressources.Les différents questionnaires, notamment ceux adressés aux éditeurs, libraires et auteurs, sont accessibles à cette adresse