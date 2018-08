Père du roman moderne en Syrie, Hanna Mina est mort

Né à Lattaquié, en Syrie, au sein d'une famille de condition modeste, Hanna Mina connaît la pauvreté dès son plus jeune âge : à la sortie de l'école élémentaire, il enchaîne les petits boulots, dans le port de la cité côtière, sur des navires ou encore chez un barbier. Il publie ses nouvelles dans des journaux locaux, et son premier roman parait en 1954.

Dès 1951, Hanna Mina avait participé à la création de l'Association des écrivains syriens et l'Union des écrivains arabes à Damas, à Damas. En 1995, il quittera d'ailleurs l'Union en solidarité avec le poète Adonis, exclu pour avoir rencontré des intellectuels israéliens. Auteur d'une quarantaine de romans et de récits autobiographiques, Mina était un des grands auteurs de la Syrie, salué par de nombreux prix littéraires.

La rue et la tempête, un de ses romans les plus célèbres, évoque l'histoire de la Syrie, alors sous mandat français, et sa lutte pour l'indépendance. Dans la plupart de ses récits, Mina se tournait vers les déclassés et les populations les plus pauvres, dans des romans empreints de réalisme. Fragments of Memory, un roman autobiographique évoque ainsi la survie d'une famille pauvre face à la crise de la production de la soie dans la région.

Hanna Mina a assumé des responsabilités politiques auprès du ministère de la Culture syrien, en tant que consultant.

L'écrivain est mort « au terme d'un long combat contre la maladie », a précisé l'agence syrienne Sana, citée par l'AFP.



via New York Times, Arab Lit