Perles en pile, le VDM de #PayeTonAuteur

Les mouvements #PayeTonAuteur et #AuteursEnColère se sont déployés sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Au fil des messages et des revendications, les lecteurs ont pu découvrir un quotidien parfois méconnu : avec, peut-être, l'impression que tout cela était parfois exagéré ou déformé par la nécessité de se faire entendre. Le Tumblr Perles en pile, sorte de VDM des artistes auteurs, vient contredire cette impression avec des récits de vie.

Le Tumblr est une initiative collective et participative du Collectif Artistes Auteurs, « collectif informel constitué de centaines d’artistes-auteurs, auteurs de BD, illustrateurs, photographes, graphistes,… tous indépendants ». Très simple d'apparence, cette page se veut un recueil pour accueillir les expériences malheureuses des artistes et des auteurs dans leur vie professionnelle.

Les premiers témoignages permettent de se rendre compte des pratiques méconnues de l'édition, et pour cause : elles sont carrément honteuses. Par exemple : « L’éditeur décide d’accélérer la sortie d’un album pour des raisons commerciales. Voyant que je ne pourrai pas travailler plus de 12 heures par jour il me propose d’embaucher un autre dessinateur ou un encreur, que je devrai rémunérer avec mon avance. »

On découvre aussi sur ce Tumblr les relations délicates avec l'Agessa, avec les clients ou avec les éditeurs, tout simplement. Mais aussi les délais à tenir, le casse-tête des différentes catégories de revenus ou encore les promesses qui n'engagent que ceux qui les croient...

Les témoignages sont extrêmement variés, et proviennent d'auteurs connus et moins connus, bien payés et moins bien payés, même s'ils sont tous anonymes.

Signalons aussi le compte Twitter RémunérationDesAuteurs, qui propose de diffuser des témoignages, là aussi anonymes, sur le réseau social.

[APPEL A TÉMOIGNAGES] Le sujet de la rémunération des auteurs est enfin sur la table, la parole se libère, pourtant on arrive à court de témoignages. Alors auteurs BD, auteurs jeunesse, écrivains, illustrateurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes... partagez vos expériences :



Comme la personne en charge est journaliste littéraire, aucun moyen d’attaquer sans se faire blacklister. »

Avec, ici aussi, de fameuses pratiques...