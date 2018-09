Pérou : le Congrès prolonge l'exemption de TVA pour les livres

Le Congrès péruvien vient de valider une exemption de TVA sur le livre, pour l’année prochaine. L’exonération devait expirer ce 11 octobre, mais la Chambre a décidé d’octroyer un délai de 12 mois supplémentaires. Cela concernera tant les livres importés que les ouvrages nationaux.



Congreso Peru - CC BY 2.0





Exempter le livre de TVA, quelle belle idée. Pour le gouvernement péruvien, l’intention est de maintenir une certaine stimulation et le développement de l’industrie. Depuis 2003, une législation sur le livre a introduit cette exemption – or, si la bascule s’était opérée, le prix des ouvrages aurait grimpé de 20 à 25 %.

Avec pour conséquence directe de ralentir la croissance de ce secteur.

Pour un secteur qui, selon les données de la Cámara Peruana del Libro, pèse quelque 520 millions €, la mesure est en réalité vitale. L’organisme affirme par ailleurs que depuis l’instauration de la loi, le nombre de titres a bondi de 300 % en 15 ans, et le piratage a diminué de 15 voire 20 %.

La mesure n’est toutefois pas spectaculaire en soi : depuis son entrée en vigueur, l’exemption est régulièrement reconduite, d’année en année.

Or, si la mesure n’est prolongée que d’un an, c’est que le Congrès attend de la part de l’Éxecutif un projet plus vaste – qui servira l’industrie du livre plus efficacement encore.

via RPP