Pete Townshend publie son premier roman et ça promet d'être Rock ’n Roll 

Pete Townshend est d'abord un guitariste, chanteur et auteur-compositeur, mais aussi leader et principal compositeur du groupe de rock britannique The Who. Dans son premier roman intitulé The Age of Anxiety, il explore l'angoisse de la vie moderne et la folie liée à la créativité.Ce roman constitue la première étape d'un projet beaucoup plus vaste sur lequel Pete travaille depuis des années : il prévoit en effet de donner suite à l'ouvrage avec un album dédié ainsi qu'une installation artistique.Dans une déclaration publiée par son éditeur, il a affirmé : « Il y a dix ans, j'ai décidé de créer un magnum opus combinant opéra, installation d'art et roman. Et aujourd'hui, me voilà avec un roman achevé, prêt à être publié. »« Je suis un lecteur assidu et j'ai vraiment pris du plaisir à l'écrire. Je suis également heureux de dire qu'une grande partie de l'album est composée, prête pour la sortie. C'est extrêmement excitant. », a-t-il ajouté.Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour la sortie de l'album ou pour l'installation artistique.La légende du rock n'en est pas à son premier livre. En 1985, il publie un recueil de poèmes, Horse's Neck (Faber & Faber). Plus récemment, en 2013, il a écrit son autobiographie sous le titre de Who I am, traduit en français par Laura Seeger-lanchon et Vincent Guilluy chez Michel Lafon. Une traduction sera donc peut être proposé pour ce nouveau roman de la part des éditions françaises.En 1989, Pete Townshend avait déjà mis en scène une comédie musicale opéra rock intitulé The Iron Man: A Musical basé sur le livre du même nom de Ted Hughes.Via Stereogum [à paraître 5/11] Pete Townshend – The Age Of Anxiety – Hachette Books – 9781478976813 – 25,98 $