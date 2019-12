Peter Handke et #MeToo : deux membres du comité Nobel démissionnent

(photo d'illustration, Solis Invicti, CC BY 2.0)

Le jeudi 10 octobre dernier, Peter Handke faisait partie des deux noms annoncés par le comité Nobel de littérature de l'Académie suédoise : il devenait ainsi le lauréat du Prix Nobel de Littérature 2019, le comité saluant une œuvre prenant en compte « l’ensemble et la spécificité de l’expérience humaine ». L'auteure Olga Tokarczuk avait reçu pour sa part le Prix Nobel pour l'année 2018 , après l'interruption provoquée par le scandale #MeToo.Deux membres du comité Nobel viennent de faire savoir à l'Académie leur démission, rapporte l'AFP : Kristoffer Leandoer et Gun-Britt Sundström, nommés pour deux ans au sein de l'institution, préfèrent ainsi prendre leurs distances. Et ce, une semaine avant la cérémonie de remise des récompenses aux lauréats, le 10 décembre prochain à Stockholm, qui sera sans doute l'occasion de nouvelles critiques adressées à Handke et au comité Nobel.Gun-Britt Sundström a clairement lié sa décision à la remise du Prix Nobel de Littérature à Peter Handke : « Le choix du lauréat 2019 ne s'est pas limité à récompenser une œuvre littéraire, mais a également été interprété, tant au sein qu'en dehors de l'académie, comme une prise de position qui place la littérature au-dessus de la “politique” », a-t-elle indiqué au journal suédois Dagens Nyheter.En somme, impossible de distinguer l'homme de l'œuvre, pour cette membre du comité : au moment de la parution du texte Voyage hivernal aux fleuves Danube, Save, Morava et Drina, en 1996, il lui avait été reproché de contester les faits quant au génocide de Srebrenica de 1995. Un autre texte, Justice pour la Serbie, avait jeté de l'huile sur le feu cette même année, avant, en 1999, que Handke ne condamne l'intervention occidentale en Serbie, destinée à pousser Slobodan Milošević vers la sortie.Dès l'annonce du nom du lauréat du Prix Nobel de Littérature 2019, auteurs et personnalités politiques avaient exprimé leur déception, en raison du passé et des opinions de l'écrivain Kristoffer Leandoer, l'autre membre sortant du comité, a pour sa part évoqué l'autre polémique qui a touché le Prix Nobel, liée au mouvement #MeToo : le mari d'une membre de l'Académie a été condamné pour des viols et agressions sexuelles. Il a expliqué qu'il n'avait pas « la patience » d'attendre les réformes promises par l'Académie.L'évocation des prises de position de Peter Handke vient nourrir un débat toujours vif autour de la personnalité des créateurs, récemment relancé par la sortie au cinéma de J'accuse de Roman Polanski, condamné par la justice américaine pour des abus sexuels sur mineure.