Peut-on attraper le coronavirus avec des livres de la bibliothèque ?

Les 7 Lieux, médiathèque à Bayeux

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Alors que plusieurs événements littéraires ont été annulés, ces derniers jours, en raison d'une interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné, la population française apprend à vivre avec la menace du coronavirus. 191 cas ont été confirmés en France, avec un troisième décès à déplorer.Maladie à transmission respiratoire, un contact étroit avec une personne malade peut provoquer une infection : la toux, les éternuements ou les postillons peuvent constituer des vecteurs de transmission de la maladie. Ce coronavirus peut être dangereux lorsqu'il n'est pas traité, et en particulier chez les personnes souffrant de maladies chroniques (hypertension, diabète), les personnes âgées ou fragiles.On l'aura compris, le contact avec un malade constitue la principale source de contamination, mais la manipulation d'objets ou le contact avec une surface n'est pas à négliger. Ainsi, la manipulation et l'emprunt de livres à la bibliothèque pourraient constituer un foyer d'infection, nous confirme le numéro d'information mis en place par le gouvernement français.« Il n'y a pas de risque en soi, lié spécifiquement à l'emprunt de livres dans les bibliothèques. Mais il y a un risque, qui est le même que lorsqu'on va faire ses courses, par exemple », nous explique-t-on. Sur une surface sèche, comme un livre, le virus peut rester actif pendant 3 heures, avant de devenir inoffensif. « C'est comme partout, malheureusement, c'est assez aléatoire. »Pour se prémunir d'une contamination, il pourra être utile de nettoyer la couverture « avec des lingettes antibactériennes, ou du gel hydroalcoolique » — à condition bien sûr que l'ouvrage s'y prête et dans le respect du matériel. Mais, même avec cette précaution, il n'est pas possible de nettoyer les pages de l'ouvrage.Les meilleures protections restent à ce jour le lavage régulier et soigné des mains, le fait d'éviter les poignées de mains et les bises, ainsi que tousser dans le creux de son coude, pour éviter une propagation.Et, si un diagnostic du coronavirus est établi dans votre cas, merci de vous limiter à votre bibliothèque personnelle...