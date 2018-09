Le PEN Club Français, en partenariat avec la Sofia, pose une question des plus brûlantes : « Peut-on parler de censure en France en l’an 2018 ? » Un après-midi de réflexion, le 18 septembre prochain permettra d'y apporter des éléments de réponse, notamment du point de vue de la censure économique.

(EMILIE RHAUPP, CC BY 2.0)



« Vu le nombre invraisemblable de livres publiés, on pourrait dire, non, c’est un marché libre, chacun trouve sa place, et ceux qui ne trouveraient pas de place dans l’édition classique auraient aujourd’hui tous les outils à leur disposition pour s’autoéditer. Chacun pourrait alors faire sa propre communication, il n’y aurait plus de hiérarchisation de l’information sur les réseaux sociaux, nous serions tous égaux devant le public », décrit le PEN Club français, qui lutte pour la liberté d'expression et de publication des écrivains du monde entier.

Deux tables rondes, la première axée sur l'édition et la seconde sur l'écriture et la figure de l'auteur en particulier, permettront de discuter et de dresser un état des lieux des conditions de publication, aujourd'hui. « Peut-être que ce vieux couple écrivain-éditeur, lieu de tant de fantasmes, de tant de disputes, de tant d’idées fausses aussi, a vécu. Peut-être que le distributeur a pris la place, peut-être le vendeur sous forme de grosse machine d’Internet », indique le PEN.

De la rémunération de l'auteur à celle de l'éditeur, en passant par la place des intermédiaires et le rôle de la presse spécialisée, concurrencée par les réseaux sociaux et de nouvelles formes de recommandations.





« Bien entendu, au centre de toutes ces réflexions se situe la question centrale, celle de la qualité de la production littéraire. Sommes-nous définitivement passés dans un processus industriel de création qui nécessite une sélection que l’on pourrait appeler la censure économique, ou existe-t-il toujours les niches vivables d’une création libre ? »

Le programme :

Emmanuel PierratAndréas BeckerLe Modèle d’Édition en 2018, encore vivable ?Animation : Patrick TudoretPierre Dutilleul, président du Syndicat National de l’ÉditionBenoît Laureau, éditeurJean-Yves Mollier, historien de l’éditionAlain Absire, président de la SOFIAMarie Sellier, présidente de la SGDLNils Andersson, éditeur, en discussion avec Sylvestre ClancierJulien Cendres, écrivain et éditeur, en discussion avec Emmanuel PierratMaryam Madjidi, écrivain, en discussion avec Andréas BeckerPublier aujourd’hui, encore possible ?Animation : Andréas BeckerPerrine Le Querrec, écrivainVincent Monadé, président du CNLCatherine Pont-Humbert, journaliste, écrivainHugues Robert, libraireJean-Marc Levent, directeur commercial Grasset« J’écris ton nom » d’après le poème « Liberté » avec un mot d’introduction (filmé il y a une vingtaine d’années) de Georges-Emmanuel ClancierPrésentation : Jean-Denis Bonan, cinéaste18 septembre 2018De 14h à 20h30PEN Club Français6, rue François Miron75 004 Paris