Philip Pullman annonce la suite de la Trilogie de la poussière pour octobre

Philip Pullman, en 2010 (English PEN, CC BY-NC-SA 2.0)

C'est en février 2017 que Philip Pullman avait annoncé au monde la grande nouvelle : sa saga À la croisée des mondes connaitrait une suite , près de vingt après la publication du premier tome de la fameuse trilogie, Les Royaumes du Nord. C'est avec une autre trilogie, celle de la Poussière, que Pullman conviait à nouveau les lecteurs dans le monde de Lyra.La Belle sauvage, premier livre de la Trilogie de la Poussière, avait été très bien accueilli en France comme au Royaume-Uni, et publié sous nos latitudes par Gallimard Jeunesse. Les amateurs seront heureux d'apprendre que le second tome de cette trilogie est attendu pour le mois d'octobre prochain, et s'intitulera The Secret Commonwealth.Il se déroulera 20 ans après les événements de La Belle sauvage, et 7 ans après le dernier tome d'À la croisée des mondes, Le Miroir d'ambre (également traduit par Jean Esch chez Gallimard Jeunesse). En conséquence, les lecteurs retrouveront une Lyra jeune adulte, cette fois. « Les événements ont pris leur temps, dans l'attente d'un bon moment pour révéler toutes leurs conséquences pour Lyra Belacqua », prévient Pullman.« The Secret Commonwealth poursuit le récit de la recherche de la Poussière, et de la crainte qu'elle inspire, et des conséquences sur la vie de Lyra », poursuit le romancier. « C'est à la fois intriguant et très excitant de découvrir comment de grands événements peuvent basculer d'une seconde à l'autre, et comment la vengeance peut être nourrie et irriguée jusqu'à ce qu'elle devienne hors de contrôle. »La date de parution au Royaume-Uni est arrêtée au 3 octobre, chez David Fickling Books, en collaboration avec Penguin Random House UK.C'est vraisemblablement à la même période que la BBC devrait commencer à diffuser son adaptation en série de la saga À la croisée des mondes, un des projets les plus ambitieux et les plus coûteux du réseau britannique. Le succès sera au rendez-vous, à n'en pas douter : la chaîne en est en tout cas persuadée, puisqu'une deuxième saison a été commandée ...Ci-dessous, la première bande-annonce de la série de la BBC.