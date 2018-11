Philippe Barbat devient directeur général des patrimoines

Après des mois d'intérim, le ministère de la Culture a finalement annoncé le nom du successeur de Vincent Berjot à la tête de la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture. Il s'agit de Philippe Barbat, qui fut notamment adjoint au directeur chargé des Archives de France.

La Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture a enfin un directeur : la nomination de Philippe Barbat met fin à plusieurs mois d'incertitude depuis le départ de Vincent Berjot et l'intérim assuré par Jean-Michel Loyer-Hascoët depuis juillet 2018.

Pour rappel, la direction générale du patrimoine a pour vocation de rassembler sous une même direction les politiques en matière d’architecture, de patrimoine monumental et archéologique, d'archives et de musées et, ce, depuis 2010. Le service interministériel des archives, un des services de la direction générale du patrimoine, est resté sans directeur depuis le départ du dernier, Hervé Lemoine, en février 2018.

A priori, Philippe Barbat devrait être sensible à la politique menée en matière d'archives, puisqu'il a occupé les fonctions d'adjoint au directeur chargé des Archives de France, où il a exercé pendant cinq années et de conseiller en charge du patrimoine et de l’architecture au cabinet d’Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication.

« Il a été responsable, dans ces fonctions, des secteurs de l’archéologie, des archives, des espaces protégés, des monuments historiques et des musées. En 2014, Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication, l’a renouvelé dans ces fonctions en y ajoutant le secteur de l’architecture », indique le ministère de la Culture dans un communiqué.

Depuis janvier 2015, Philippe Barbat était directeur de l’Institut national du patrimoine. Parmi les missions qui lui sont confiées, Philippe Barbat aura notamment la charge de proposer au ministre de la Culture de nouvelles ambitions pour les politiques patrimoniales.