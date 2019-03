Philippe Besson consul à Los Angeles : annulé ou simplement reporté ?

Josef Kocmid, CC BY SA 2.0





Le recours aboie, le décret trépasse

Souvenirs, souvenirs : en août 2018, l’écrivain est annoncé comme le successeur de Christophe Lemoine au poste de consul de Los Angeles . Un an à peine après la publication de Un personnage de roman, qui brossait un portrait avec concessions d’Emmanuel Macron, cela aurait senti l'aimable retour d’ascenseur.Pour autant, un mois plus tard, la CFDT entamait une procédure, contestant la magnanimité de Jupiter. Le président avait démenti toute forme de copinage, jurant à qui voulait bien le croire qu’il souhaitait avant tout « ouvrir l’ensemble des postes de responsabilité de l’administration, en particulier de la haute fonction publique, à des gens de talent et de mérite venant d’autres horizons, encore davantage qu’on ne l’a fait jusqu’ici ». La société civile, encore et toujours...Mais pour la CFDT, il était clair que cette nomination découlait du « fait du prince », suite au décret du 3 août 2018, qui introduisait la modification dans les nominations. Le Ministère des Affaires étrangères n’était alors plus seul décisionnaire — l’Élysée avait plus amplement voix au chapitre.Avec la CFTC, la CFDT avait donc introduit un recours, pour que le décret en question soit annulé. Chose demandée, chose obtenue : la décision rendue publique ce 27 mars annule donc le texte, par lequel le gouvernement pouvait nommer quelques 22 consuls dans le monde. Ce qui implique celui de Los Angeles, qui devait revenir à l’auteur.Pour autant, difficile d’affirmer avec aplomb que la nomination est définitivement passée aux oubliettes ou même que Philippe Besson ne finirait pas par obtiendra le poste de consul. En effet, la décision du Conseil d'État ne porte pas sur l'annulation stricto sensu de sa nomination, mais sur l'ensemble des 22 poste concernés.Donc, rien ne permet d’exclure qu’une procédure normale de nomination, en toute transparence, se déroule. Et que le nom de l’écrivain sorte du chapeau, à la fin de l’examen des candidatures.« Le recours n’est pas contre moi. Il est contre le fait qu’on puisse décider que les consuls généraux ne soient plus seulement des fonctionnaires. Aujourd’hui, à la différence des ambassadeurs (qui ne sont pas forcément des fonctionnaires), les consuls généraux doivent être des fonctionnaires », relativisait le romancier et scénariste, rappelle France Inter Il avait ajouté : « Donc, soit le décret est annulé et l’histoire s’arrête là. Soit le décret est validé par le Conseil d’État et il est possible que je reprenne, à ce moment-là, les conversations avec le Président de la République et que je me retrouve à Los Angeles. J’en ai envie absolument. »Toute la question sera donc de mesurer l’envie… et la capacité à convaincre…