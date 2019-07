Philippe Besson consul de Los Angeles : nouveau rebondissement

Kevin Stanchfield, CC BY 2.0

Alors que l’écrivain se retrouvait bombardé au poste de consul, en août 2018, la CFDT et la CFTC avaient entamé une procédure pour contrecarrer le projet présidentiel. Elle contestait le décret du 3 août 2018, par lequel les nominations pouvaient, pour certains postes, être effectuées par l’Élysée. Moralité, le décret fut annulé pour les 22 postes concernés, y compris celui de Los Angeles.Pour autant, Jupiter ne s’avouerait pas vaincu : en effet, un projet de loi portant sur la « transformation de la fonction publique » avait été enregistré ce 27 mars. On peut y lire, à l’ Article 7 , que l’Élysée a plus d’un tour dans sa manche.Ce dernier « s’inscrit dans la volonté de diversifier les viviers de recrutement dans l’encadrement supérieur de la fonction publique en ouvrant la possibilité de nommer des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire aux emplois de direction de l’État et en élargissant cette possibilité pour les emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements de la fonction publique hospitalière ».Quid ? Eh bien, le texte ne concerne pas directement la nomination des consuls généraux, mais selon une source gouvernementale, citée par Challenges , cela conviendrait tout de même. Des personnalités pourraient « occuper des postes à responsabilité tels que celui des consuls généraux, comme c’est déjà le cas pour les ambassadeurs ». Et ce, en dehors du cadre de la fonction publique.Les décrets d’applications concernant ce texte interviendront d’ici l’été et par décret présidentiel, Emmanuel Macron pourrait bel et bien nommer Philippe Besson à Los Angeles. Un fait du prince qui ne se cacherait même plus, et contre lequel il serait plus difficile d’introduire un recours.En attendant, Christophe Lemoine, actuellement en poste dans la Cité des Anges, doit partir pour Rome, à l’ambassade, et le consul général adjoint occupera donc le poste en attendant que l’on sache, et nomme, le remplaçant.