Philippe Besson, un poste de consul à Los Angeles pour l'écrivain

En septembre 2017, il publiait Un personnage de roman chez Julliard, portrait du candidat Emmanuel Macron, qu’il connaissait « avant » l’aventure. Août 2018, le voici nommé au poste de consul de France à Los Angeles, remplaçant Christophe Lemoine. Sacrée carrière, pour Philippe Besson.



Josef Kocmid, CC BY SA 2.0





Toujours cette société civile, qui finit par devenir si problématique, ou bien l’expression d’une politique « d’élargissement des viviers de nomination, comme partout dans la fonction publique » ? Possiblement ni tout à fait l’un ni tout à fait l’autre. Il faut se souvenir que le 3 août un décret émanant du ministère des Affaires étrangères a modifié le principe de nomination pour certains postes – dont ceux de consuls généraux.

Le MAE n’est plus seul à trancher, puisque le gouvernement, en conseil des ministres, peut intervenir, et procéder à une nomination libre. « Ça vise à reprendre la main sur des postes honorifiques pour recaser des amis du pouvoir », indique-t-on au Monde.

Ce sera donc Philippe Besson, proche originellement de Brigitte Macron et du couple présidentiel par la suite. Dans son récit de 2017, il détaillait, façon journaliste embedded, le parcours du candidat aboutissant finalement à la tête de l’exécutif.



Et d'écrire : « Quand il m’a exprimé son ambition d’accéder à l’Élysée, j’ai fait comme tout le monde : je n’y ai pas cru. J’ai pensé : ce n’est tout simplement pas possible. Pourtant, au fil des mois, au plus près de lui, de son épouse Brigitte et de son cercle rapproché, sur les routes de France comme dans l’intimité des tête-à-tête, j’ai vu cet impossible devenir un improbable, l’improbable devenir plausible, le plausible se transformer en une réalité. »



Il comptait d’ailleurs parmi les invités de La Rotonde, lorsque le candidat célébra sa victoire au premier tour de la présidentielle. Mais l’on se demande déjà, après que Bertrand Delais a été élu à la direction de La Chaîne Parlementaire, si une forme de népotisme n’est pas à l’œuvre. En effet, le documentariste et journaliste était auteur de deux reportages sur le candidat.

Des retours d’ascenseurs qui intriguent...