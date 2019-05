Philippe Carrese, écrivain et réalisateur de Plus belle la vie, est décédé

Philippe Carrese (via Facebook) Philippe Carrese (via Facebook)

Depuis que les hommes sont partis au front, la famille n'est plus composée que de femmes. De mystérieuses rumeurs commencent alors à courir autour d'une malédiction autour de Malaterra, un village abandonné. Des rumeurs rapidement confirmée par l’arrivée d’un vagabond sourd et muet, qui va chambouler le quotidien de cette famille pacifique.

Philippe Carrese était diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques (Idhec) de Paris. Il a commencé sa carrière comme premier assistant-réalisateur, avant de tourner des publicités et des documentaires. Ce n'est qu'en 2003 qu'il décide de se tourner vers la télévision, avec le téléfilm Malaterra, rappelle l'AFP. Ce dernier se déroulait lors de la Première Guerre mondiale, en haute Provence, et mettait en scène une famille vivant en autarcie.C'est une facette peu connue du réalisateur, mais il a également eu ses années d'écrivain. Il a écrit une vingtaine de polars durant sa jeunesse. Son premier roman s'intitulait Trois Jours d'engatse et a été édité par les éditions de l'Aube.En restant fidèle à la maison d'édition qui a lancé ses écrits, Philippe Carrese s'est aussi tourné vers des romans dits plus « classiques » comme Enclave (Plon), qui a figuré parmi les finalistes du prix Médicis, ou la saga Belonore, répartie en trois titres : Virtuoso ostinato, Retour à San Catello et La légende Belonore.Carrese a également signé plusieurs ouvrages pour la jeunesse, notamment la série « Marseille, quartiers sud », publiée par les éditions Syros.Pour rappel, Plus belle la vie est un feuilleton télévisé français, qui met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral, où se mêlent intrigues amoureuses et enquêtes policières.