Philippe d’Adhemar devient Président de COPACEL

Philippe d’Adhemar, élu pour deux ans, a tenu à lui rendre hommage : « Je souhaite remercier vivement Agnès Roger au nom de toutes les entreprises membres de COPACEL pour son implication dans des dossiers importants pour notre industrie, par exemple ceux liés à l’économie circulaire, à l’énergie, ou encore au centre technique de la Profession. »Agnès Roger reste membre du Bureau de COPACEL qui viendra en appui du Président. Ce Bureau est également composé de Philippe GAUDRON (Fibre Excellence), Nikita MULARD (Ahlström Munksjö), et Rémi POIRSON (Smurfit Kappa).En conclusion du Conseil d’Administration, Philippe d’Adhémar a souiaite « avec l’appui des membres du Conseil d’administration et de toutes les entreprises, je vais veiller à ce que soit mise en œuvre le feuille de route de notre organisation professionnelle, notamment afin que notre industrie gagne en compétitivité et soit reconnue comme un acteur majeur de la bioéconomie et de l’économie circulaire ».Philippe d’Adhemar est ingénieur diplômé de l'École centrale de Lille. Il a commencé sa carrière au sein de cabinets de conseil (Cap Gemini...) puis a rejoint l’industrie papetière en 1991 en prenant diverses responsabilités au sein du groupe MoDo.En 1996, Philippe d’Adhemar a intégré le groupe International Paper, où il a occupé des fonctions opérationnelles puis de direction générale au sein de plusieurs entités du groupe dans le domaine de la fabrication et de la transformation des papiers et cartons, et ce aussi bien en France qu’à l’étranger.Il est actuellement PDG d’International Paper SA, et a notamment la responsabilité du site de fabrication de papier ramette de Saillat (Haute-Vienne). Au cours de sa carrière papetière, il a exercé différents mandats au sein d’organisations professionnelles en charge des papiers à recycler et des papiers et cartons d’emballage.