Philippe Lamotte nommé président de la commission Circuit du livre (SNE)

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Philippe Lamotte, Directeur de la branche services et opérations de Hachette Livre, est élu à l’unanimité jeudi 13 décembre 2018, Président de la Commission Circuit du livre du SNE, en remplacement de Dominique Jarcsek, qui présidait la Commission depuis janvier 2013.Benoît Vaillant, Directeur de Pollen, est élu vice-président.Philippe Lamotte, ingénieur des Mines de Paris et titulaire du Master HEC Entrepreneurs, a débuté sa carrière au sein de Hachette Canada à Montréal avant de rejoindre Hachette Livre en France où il a été successivement directeur des opérations, puis directeur du développement et des filiales étrangères et, directeur des relations éditeurs. Il est depuis septembre 2017, directeur de la branche services et opérations d’Hachette Livre.Benoît Vaillant, titulaire du MBA HEC, a créé Pollen en 2004, après une carrière dans les grands groupes d’édition. Il a fédéré autour de Pollen un ensemble de 150 éditeurs indépendants, qui s’est renforcé des reprises de Calibre (2011) et DifPop (2014). Pollen propose à ses éditeurs une plate-forme de distribution dimensionnée aux besoins des éditeurs indépendants (flux ONIX, interface de suivi statistique, base de données dynamique) qui permet de gérer un catalogue de plus de 25.000 références.Dans le cadre de sa présidence, Philippe Lamotte souhaite « poursuivre le travail mené par Dominique Jarcsek et conduire les chantiers nécessaires aux enjeux de la distribution tout en favorisant les échanges avec les autres acteurs de la chaîne du livre ».Pour Benoît Vaillant, « la commission Circuit du Livre permet de faire se rencontrer les grands et les plus petits acteurs de la distribution, et de faire bénéficier l’ensemble des éditeurs de l’expertise et des développements qui y sont conduits. La distribution joue un rôle charnière au sein de la chaîne du livre. Il est nécessaire de mieux mettre en lumière et valoriser ses actions ».