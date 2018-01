Philippe Sands à la tête de l'English PEN

L'éminent avocat des droits de l'homme britannique Philippe Sands prend la tête de l'English PEN, la branche anglais de l'association internationale d'écrivains pour la défense de la liberté d'expression. Il remplace l'auteure Maureen Freely pour un mandat qui s'achèvera en 2021, année du centenaire de l'English PEN.

Otterbox2015, CC BY-SA 4.0





Philippe Sands est un éminent avocat des droits de l'homme et est également Conseiller de la Reine (statut honorifique donné à un éminent juriste) depuis 2003. Il est aussi professeur de droit à l'University College London.

Egalement écrivain, son dernier livre East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity est récompensé du Baillie Gifford Prize 2016. En France, il a été publié sous le titre Retour à Lemberg par Albin Michel et a remporté du Prix du Meilleur Livre étranger 2017.

Philippe Sands était depuis 5 ans au conseil d'administration de l'English PEN. Comme il l'explique : « Je suis honoré d'avoir été invité à prendre ce nouveau rôle au sein de l'organisation. Au Royaume-Uni et dans le monde, l'intolérance et la division et les autres menaces à la liberté d'expression, et le bien-être des écrivains, s'accroissent, ce qui signifie que le travail de l'English PEN et de nos collègues du réseau international des centres PEN est plus important et plus pertinent que jamais. J'ai hâte de travailler avec tous nos membres pour promouvoir les valeurs et les projets de l'English PEN ici et autour du monde ».





Philippe Sands - Retour à Lemberg - traduit par Astrid von Busekist - Albin Michel - 9782226395160 - 23 €





Via English PEN