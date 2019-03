Philippines : la bibliothèque ouverte en permanence, un an après

En mars 2018, la bibliothèque publique de la ville de Cebu (Philippines) se lançait un nouveau défi : celui d'être ouverte et accessible 24h/24, 7j/7. Après un an d'expérimentation, quels enjeux et pour quel résultat ? Verdict...



Bibliothèque publique de Cebu, via



Bibliothèque publique de Cebu, via facebook

Tout a commencé avec l'avènement des nouvelles technologies et des outils numériques. Face à la croissance des livres numériques, mais aussi au développement de l'emploi des ordinateurs, smartphones, liseuses ou tablettes, les bibliothèques de l'île se retrouvaient vides, dépeuplées.



En 2008, il devenait tellement difficile d'attirer les gens dans des bibliothèques que celle de la ville de Cebu a failli fermer ses portes définitivement pour laisser place à une bibliothèque satellite, sans personnel.



Le projet de fermeture a été mis à mal par la voix forte et unie de la communauté. La bibliothèque devait rester ouverte pour servir le public, mais plus encore, il fallait trouver une solution pour encourager les futurs usagers à fréquenter la bibliothèque.



À la base, les étudiants et les personnes âgées étaient les principaux usagers de la bibliothèque qui ouvrait du lundi au vendredi de 8h à 17h. En mars dernier, un étudiant poste un commentaire sur la page Facebook du maire de la ville de Cebu, Tomas Osmeña. Mitch Roldan, étudiant en ingénierie, demandait s'il lui était possible d'envisager d'ouvrir la bibliothèque 24 heures sur 24 pour que les étudiants puissent disposer d’un lieu sûr et accessible pour étudier.



Cette proposition a eu beaucoup de succès et quelques jours plus tard, Tomas Osmeña annonçait le prolongement des horaires d'ouverture de la bibliothèque et enfin, son ouverture non-stop à partir du 9 mars 2018 ainsi que le recrutement de gardes de sécurité et de personnels. Une initiative pour se montrer attractive et ainsi attirer de nouveau les habitants de Cebu.



La bibliothèque publique de la ville de Cebu devenait donc la première des Philippines à être ouverte non-stop. La bibliothèque qui n'accueillait que 26.820 visiteurs en 2017 en compte aujourd'hui 129.539, sur les 12 derniers mois.



À quand les bibliothèques ouvertes non stop en France?



Alors qu'en Europe, beaucoup d’établissements ouvrent leurs portes jusqu’à 22h et systématiquement le dimanche comme à Copenhague ou à Amsterdam, où les bibliothèques publiques frôlent même les 100 heures d’ouverture hebdomadaire, la France semble rester en marge, avec 30 heures en moyenne d'ouverture par semaine.



Déjà en 2015, la sénatrice d’Ille-et-Vilaine

Alors qu'en Europe, beaucoup d’établissements ouvrent leurs portes jusqu’à 22h et systématiquement le dimanche comme à Copenhague ou à Amsterdam, où les bibliothèques publiques frôlent même les 100 heures d’ouverture hebdomadaire, la France semble rester en marge, avec 30 heures en moyenne d'ouverture par semaine.Déjà en 2015, la sénatrice d’Ille-et-Vilaine Sylvie Robert expliquait dans un rapport combien des horaires d'ouverture plus larges faisaient partie des attentes et des besoins des usagers, particulièrement dans les grandes villes et dans les quartiers prioritaires.



Depuis le lancement Depuis le lancement d'un « Plan Bibliothèque » par le gouvernement, les initiatives se multiplient, avec plus de 300 projets répertoriés par le ministère de la Culture. Des bonnes volontés qui se heurtent parfois aux réalités budgétaires et aux difficultés rencontrées par les personnels. En Ile-de-France, l’université Paris-Saclay prévoit toutefois d’implanter une grande bibliothèque qui ouvrira 24h/24 et 7j/7 d’ici 2020 au cœur du campus. À Paris et Brest, les mairies ont imposé l’ouverture du dimanche dans plusieurs bibliothèques.

Via Cebu Daily News