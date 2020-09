“Philosophie de la précarité” : grève masquée des vacataires de la BPI (Beaubourg)

Une difficile communication



Le Covid a agi comme révélateur, mais les tensions au sein de la bibliothèque remontent. Sur les 230 employés, une cinquantaine est engagée comme vacataires et contractuels. Ils restent six mois maximum avant d’être remplacés et ne peuvent repostuler avant 2 ans de carence. À raison de 60 heures/mois, même avec des heures supplémentaires, la formule ne permet pas de valider les 910 heures nécessaires à la perception des allocations chômage.De ces contrats découlent également une mauvaise couverture santé et des salaires très bas. Si les négociations sont en cours, les incertitudes demeurent – notamment autour de la revalorisation salariale. Aujourd’hui, les grévistes cherchent à établir un rapport de force et à renouer le dialogue avec la direction sur ces questions.« On espère mettre la pression sur nos revendications : on a compris, c’est malheureux à dire, qu’il n’y a que ça qui marchait », explique Maxime, qui travaille depuis 8 mois au sein de l’établissement. Comme lui, ils sont une vingtaine à se masser, masqués, devant les portes Beaubourg pour faire part de leur mécontentement.Les protestataires se doutent que la direction ne pourra, à elle seule, répondre favorablement à toutes leurs revendications. L’objectif de la mobilisation est avant tout d’établir un dialogue plus direct, notamment avec la directrice, Christine Carrier.Les contractuels sont en effet souvent oubliés lors des annonces de changement au sein de la BPI et subissent ces évolutions sans pouvoir avoir leur mot à dire. Ce manque de dialogue entre direction et vacataires n’a jamais été aussi criant qu'avec le protocole Covid au sein de la bibliothèque.« Le statut à part des vacataires fait qu’ils n'accèdent pas à l’intranet : ils n’ont pas été informés des mesures mises en place », détaille Maxime. « Il a fallu que les titulaires se rendent compte qu’une partie de leurs collègues n’était pas informée pour que l’on découvre les mesures. »Pour Catherine, ce fonctionnement handicape la bibliothèque dans son ensemble. Titulaire, en poste depuis 2009, elle a pu se rendre compte, au fil des années, à quel point la généralisation de ces contrats courts s'avère frustrante. « Quand la personne commence à être opérationnelle, elle s’en va, c’est tout simplement mauvais pour le service public. »De plus, elle affirme avoir perçu une évolution au niveau des tâches données aux contractuels, les vacataires seraient passés du statut de simple renfort, à de véritables employés, souvent autonomes. « Certains vacataires ont parfois même des compétences très riches, parlent plusieurs langues, et sont payés au SMIC voire moins, et même pas à plein temps, je trouve ça gênant. »Si les hommes et les femmes qui se massent devant les tables semblent majoritairement jeunes sous leur masque, ils n’en sont pas moins determinés à faire valoir leurs droits. Leur emploi, difficile, les met souvent en contact avec le public, ce qui, en période de pandémie, présente des risques.La directrice questionnée sur cette politique de travail aurait affirmé qu’il s’agissait d’« une philosophie de l’établissement ». Le fonctionnement repose sur la généralisation des contrats courts ne découlerait donc pas d'une consigne du ministère de la Culture.Cette « philosophie contractuelle » serait la conséquence d’une vision du travail des vacataires comme un job étudiant. Un « à-côté » qui ne serait pas fondamentalement nécessaire au travailleur. « On ne trouve pas ça très cohérent avec le fait qu’on nous demande d’être en master pour faire l’accueil par exemple », souligne Maxime.Ce profil d’étudiant existait sûrement lorsque ce fonctionnement a été mis en place : il ne colle plus vraiment avec la sociologie des employés en l’état. Ainsi, les contractuels engagés en rangement restent assez jeunes, quand ceux qui assurent le travail d’accueil approchent le plus souvent de la trentaine.De manière plus générale, cette grève mettait en lumière les tensions au sein de la BPI. Les grévistes souhaitent autant s’adresser aux publics qu’à tous les autres précaires de la culture, dans d’autres bibliothèques et musées, afin de lancer une dynamique.La mobilisation n’est d’ailleurs pas passée inaperçue : le député France insoumise Michel Larive et la conseillère de Paris Danielle Simonnet on fait le déplacement. Pancarte jaune autour du cou des uns et écharpes tricolores pour les épaules, c’est une discussion inscrite dans une perspective politique qui s’engage.Pour le député, cette situation est représentative d’un problème plus large, qui toucherait l'ensemble du secteur de la culture. « Si on en arrive au point où la direction d’un service public nous dit entre les lignes “ma philosophie c’est la précarité”, c’est qu’il y a un problème tout de même. »