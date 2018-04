Pierre Arditi, Nathalie Heinich et John le Carré invités de La Grande Librairie

Toute vérité est-elle bonne à dire ? Réponse dans La Grande Librairie en présence d’un philosophe, d'une sociologue, d’un romancier... et d’un comédien…







Pierre Arditi lit ce qu'il aime. C’est le titre du spectacle que cet amoureux des mots donne au Théâtre du Rond-Point du 4 au 28 avril. Trois grands cycles de lectures consacrés à Jean-Michel Ribes, Yasmina Reza, Philippe Delerm et Michel Onfray.



Michel Onfray, justement, sera à ses côtés. Il publie Solstice d’hiver (Éditions de l'Observatoire), dans lequel il rassemble les passages les plus accablants du journal inédit d’Alain, et cherche à comprendre comment le philosophe pouvait être à la fois humaniste et empreint de relents antisémites.



Plongées vertigineuses dans les vies ordinaires avec Régis Jauffret. Onze ans après Microfictions, l'écrivain renouvelle l'expérience avec Microfictions 2018 (Gallimard). 500 récits grinçants et drôles sur notre époque et ses désillusions.



D'une photo perdue, la sociologue Nathalie Heinich livre une réflexion sur l'identité et ses origines dans Une histoire de France (Les impressions nouvelles). L'histoire nationale à travers le destin de deux familles d'exilés.



Enfin, le grand romancier John le Carré nous reçoit sur ses terres en Cornouailles à l’occasion de la sortie de L‘héritage des espions (Seuil). Il revient sur ses années passées dans les services secrets, nous raconte comment il est passé de l’espionnage à la littérature, évoque Trump et Macron, et nous confie pourquoi, à 86 ans, l’envie de raconter des histoires est toujours aussi forte… Un événement.