Pierre Haski prend la chronique Géopolitique matinale de France Inter

Il ne fallait pas moins que Pierre Haski pour prendre la place, dans la matinale de France Inter, qu’occupait Bernard Guetta. Le chroniqueur ayant décidé de retourner sur le terrain, le créneau restait vacant pour la pastille Géopolitique.



Pierre Haski © Radio France/Valérie Priolet

Dans un communiqué, la radio annonce que Pierre Haski, « ancien correspondant en Afrique du Sud, à Jérusalem et à Pékin », se retrouvera désormais dans la matinale de Nicolas Demorand.

Actuellement président de Reporters Sans Frontières, il serait « l’un des témoins les plus attentifs et les mieux informés des évolutions du monde ». Cette nomination a été rapidement saluée par Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.

Très heureux que @pierrehaski, par ailleurs président de @RSF_inter, ait désormais la responsabilité de la chronique internationale de @franceinter ! https://t.co/MXkqbhcTQV — Christophe Deloire (@cdeloire) August 20, 2018

Laurence Bloch, actuelle directrice de France Inter, indique : « Tous les jours, c’est à lui que reviendra désormais la mission d’analyser la marche du monde et de nous faire comprendre que nous en sommes les gardiens, ce que Bernard Guetta nous a inlassablement transmis. »



Le 20 septembre prochain, le journaliste sortira aux éditions Eyrolles Géopolitique de la Chine. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. « Qu'est-ce que la Chine ? Quel développement économique ? Quelle stratégie politique ? Ces questions traversent l'histoire contemporaine et resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. »