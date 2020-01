Pierre Lemaitre : “Je suis vendu sur Amazon, mais je n’en tire aucun plaisir”

Ce 21 janvier 2020, la librairie indépendante Labyrinthes située à Rambouillet (Yvelines) organisait une rencontre avec Pierre Lemaitre autour de son nouveau roman intitulé Miroir de nos peines (Albin Michel) qui vient clore la trilogie des Enfants du désastre. Au programme, des échanges et des dédicaces, mais aussi l’occasion pour l’auteur français de rappeler l’importance des librairies dont le travail est « devenu de plus en plus difficile ».

Pierre Lemaitre au Salon du livre de Paris en 2014, CC Wikinade

Invité par la librairie Labyrinthes pour la sortie de son nouveau roman , c’est avec un enthousiasme certain que Pierre Lemaitre fait acte de ce que « la littérature peut encore être un évènement , un évènement qui fait déplacer les gens, qui fait qu’à 20h, on descend quand même jusqu’à sa librairie, pour passer 1 heure ou 2 à rencontrer un auteur ».L’auteur a également pris la parole pour soutenir les libraires face aux géants du net. « C’est grâce à vous que la littérature reste encore un évènement possible dans ce pays où on en a plus que jamais besoin et les librairies ont plus que jamais besoin de vous », poursuit-il. Avant de rappeler que « la vente en ligne fragilise ce tissu intellectuel et culturel dont a éminemment besoin, et qui est incarné par les librairies indépendantes ».En cause notamment, la concurrence que représentent les sociétés comme Amazon. Et si les livres du romancier français sont évidemment mis en vente sur la plateforme de Jeff Bezos, il affirme tout de même n’en tirer aucun plaisir. « Je préfèrerais vendre moins de livres et les vendre en librairie. »Et de reconnaitre que de tels propos sont « un privilège de riche ». Mais s’il fait partie des rares auteurs qui vendent « très bien leurs livres », celui qui a remporté le Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut insiste sur le fait que cela n’a pas toujours été le cas : « J’ai assez bonne mémoire, je me souviens des années difficiles et je pense à tous mes confrères qui ont des difficultés à vivre de leur métier. »Il a ainsi encouragé son public à éviter ce réflexe un peu facile, d’acheter un livre en un clic, comme Philippe Geluck l'avait fait. En effet, en novembre dernier, l’auteur de la bande dessinée Le Chat avait supplié ses lecteurs de se procurer ses titres en librairie, au micro de RMC.Il s’était ainsi indigné de voir que Jeff Bezos était « en train de mettre dans la misère des dizaines de millions de gens qui vont perdre leur métier, notamment les libraires ». Moins virulent, Pierre Lemaitre remercie surtout son public de faire l’effort d’aller en librairies.« C’est aussi pour ça que je fais une tournée en France, c’est pour dire aux gens “merci d’être dans les librairies et merci aux libraires de continuer de faire un travail qui est devenu de plus en plus difficile” » a-t-il souligné.