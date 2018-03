Pierre Lemaitre prépare un Dictionnaire Amoureux du Polar, chez Plon

Tout juste revenu de la cérémonie des César, qui a vu le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, adapté de son livre homonyme, Pierre Lemaitre a partagé sur Twitter une nouvelle qui va ravir tous les amateurs de polar. Lemaitre travaille à un Dictionnaire Amoureux du Polar pour les éditions Plon.

L'écrivain, auteur d'Au revoir là-haut et de sa suite, Couleurs de l'incendie, aux éditions Albin Michel, a annoncé sur Twitter qu'il se plongeait dans l'écriture d'un Dictionnaire Amoureux du Polar pour les éditions Plon. Cette légendaire collection, créée en 2000, rassemble des ouvrages qui ont la forme — et le volume — des dictionnaires, avec de petits articles correspondant à une entrée, et un classement alphabétique.

Mais l'analogie s'arrête là : le dictionnaire amoureux n'a pas de vocation encyclopédique, et vise seulement à faire partager la passion et les connaissances d'un auteur sur un sujet bien précis. De nombreux auteurs se sont prêtés au jeu de Jean-Claude Simoën, fondateur de la collection, et Ghislaine Bavoillot, qui la codirige avec lui : Bernard Pivot, Jean-Claude Carrière, Catherine Clément, Danièle Sallenave ou encore Vladimir Fédorovski.

« Je me lance dans la rédaction du “Dictionnaire Amoureux du Polar” pour Plon. Comme son nom l’indique — c’est la règle de cette collection —, ce n’est pas un dictionnaire classique (exhaustif) mais le dictionnaire de ce que j’aime... parmi ce que je connais », a indiqué Pierre Lemaitre, qui est lui-même l'auteur de nombreux polars...