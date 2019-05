Pierre Michon chez Augustin Trappenard pour un 21 cm exceptionnel

Plus précisément à Châtelus-le-Marcheix, dans la maison dans laquelle les grands-parents de l’écrivain habitaient. C’est là que tout a commencé, c’est là que se déroulent les inoubliables Vies minuscules, là au milieu de cette nature généreuse, au milieu de gens simples devenus personnages de fiction, œuvre majeure qui révéla Pierre Michon assez tardivement, à l’âge de 37 ans.L’écrivain se rendra évidemment dans la bibliothèque d’Augustin lors d’un court séjour parisien, où il abordera ses inspirations lors d’une projection de photos parmi lesquelles Faulkner Beckett et Rimbaud, et reviendra sur ses brèves expériences de comédien, au théâtre, ou plus récemment chez Matthieu Amalric, et son passé de guitariste de rock.Direction le Musée du Louvre, référence à son livre Les onze (Grand Prix du roman de l’Académie Française), histoire d’un tableau imaginaire plus céléèbre encore que la Joconde, qui sera l’occasion d’aborder ses inspirations picturales.Outre les invités, l’actualité littéraire, l’émission réservera quelques surprises, dont la reconstitution du fameux tableau en question…21 cm le canal littéraire – 29 mai, 22h30 sur Canal+