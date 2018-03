Pierre-Yves Cachard nommé à l’Inspection générale des bibliothèques

Pierre-Yves Cachard, conservateur général des bibliothèques, a rejoint l’Inspection générale des bibliothèques à compter du 1er mars. Titulaire d’un DEA de littérature comparée obtenu à l’université Lyon 3, Pierre-Yves Cachard a passé le concours de conservateur d’État des bibliothèques en 1990.





Pierre-Yves Cachard © E. Coletta.





Après avoir exercé différentes responsabilités au sein du SCD du Havre à partir de 1991, il a rejoint l’équipe de préfiguration du projet de médiathèque régionale de la ville de Rouen en 2002, en qualité de chef de projet informatique et numérisation.



À ce titre, il a notamment assuré la coordination de l’édition génétique web des manuscrits de Madame Bovary. Après avoir exercé en 2006 l'intérim de la direction du réseau des bibliothèques publiques de la ville de Rouen, il a dirigé le SCD de l’université Le Havre normandie de septembre 2007 à mars 2018.



Pierre-Yves Cachard a été également Vice-Président de l'ADBU entre 2010 et 2012, et chargé de la commission permanente « Pédagogie universitaire et documentation ».