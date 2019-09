“Pierres tombales” et femmes illustres : quel “ban” au Panthéon ?

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Un hommage aux femmes historiques

place du Panthéon, où sont désormais gravés les noms de 200 femmes célèbres, méconnues ou invisibilisées dans l'Histoire. Un grand bravo au collectif @lesmonumentalEs, à @GenreetVille et à l'artiste Claire Courdavault !

En réutilisant des morceaux de trottoirs en pierre pour les installer autour du Panthéon, la mairie de Paris avait à l’esprit de pratique un recyclage commode. Depuis juillet 2017 que les installations avaient fleuri, les blocs de granit n’avaient pas fait que des heureux. Le réaménagement décidé par Anne Hildalgo pour le Ve arrondissement devait rendre la place plus vivante et conviviale.Déjà, à l’époque, la métamorphose aux alentours du Panthéon interrogeait riverains et passants : des bancs de pierre que certains comparaient à des « pierres tombales » et ceux en bois dont on déplorait le matériau bas de gamme.On avait presque pris l’habitude de voir ces installations dans le paysage — au moins avaient-elles permis d’accueillir la pause déjeuner plus agréablement qu’au milieu des voitures. Et puis, à la fin de l’été, Anne Hidalgo revenait sur cette place, pour saluer l’œuvre de l’artiste Claire Courdavault.Lui avait été confiée la tâche de graver dans le bois les noms de « 200 femmes célèbres, méconnues ou invisibilisées dans l’Histoire », indiquait la Maire. Dans le cadre du projet de la Mairie de réaménager sept places des Paris, une touche finale était apportée au Panthéon.En faisait appel au collectif Les MonumentalEs, la mairie entendait en effet travailler à une restauration de la visibilité des femmes sur la place du Panthéon. L’entrée de Simone Veil n’était pas étrangère au calendrier, et durant le mois de juillet, Claire Courdavault accompagnée de Lucie LaLuz, Alice Delarue et de Sara Renaud sont sont appliquées à graver ces 200 noms, choisis par un comité scientifique.Des « tatoueuses de bois », qui rendait ainsi hommage à Sylvia Plath (poétesse et romancière américaine), la chanteuse Janis Joplin, l’autrice George Sand ou encore Nathalie Magnan (théoricienne activiste des médias), l’écrivaine Suzanne Césaire, la poètesse grecque Sappho ou Monique Wittig, romancière et théoricienne américaine… et bien d’autres.Considérant que « le design a un impact sur l’appropriation de la ville », l’équipe Genre et Ville qui a pris part à l’ensemble des réflexions donnait le ton. Les MonumentalEs, elles, évoquaient « [p]our la première fois au Monde, un femmage massif et pérenne se dessine place du Panthéon pour célébrer les femmes du monde entier ».Contactée par ActuaLitté, Florence Berthout, maire du Ve arrondissement déplore une fois de plus « le choix unilatéral par la mairie et le cabinet » du mobilier, non conforme « à l’image qu’on se fait d’une place historique et protégée ». Que le visage de la place évolue est une évidence — et la suppression des places de parking pouvait s’entendre.« Toutefois, la mairie du Ve et les riverains devaient être associés, ce qui n’a pas été le cas. Même les Architectes des Bâtiments de France n’ont pas été consultés. Ce n’est pas un exemple de la réalité d’une démocratie locale », poursuit-elle.Quant à l’hommage rendu à ces femmes illustres, la maire du Ve ne remet pas en cause le travail des artistes ni des collectifs. « Cependant, pratiquer la pyrogravure sur des bancs, pour une énième opération de communication et de publicité pour Madame Hidalgo, c’est hors de propos. »Et d’ajouter : « Que l’on rende hommage à des femmes illustres, j’y suis pleinement favorable, mais cela ne passe pas par des bancs inesthétiques. Nous devrions plutôt nous battre pour qu’elles entrent au Panthéon, plutôt que de rester à sa périphérie. Mais également se battre pour celles qui aujourd’hui ont le plus besoin de visibilité médiatique, ces femmes qui souffrent et sont menacées par la violence d’un conjoint . »Si l’on se réjouit donc, modérément, de ces 200 noms gravés dans le bois — mais toutefois pas dans le marbre —, Florence Berthout estime « que la cause des femmes ne passe pas par un traitement un peu dérisoire. Est-ce vraiment ce qu’attendraient ces femmes, que de voir leur nom apposé sur des bancs » ?Quand on évoque les transformations de l’espace public, « il faut une vision, pas une posture politique. Cet espace en partage n’est pas le lieu de l’expression égotique de tel ou tel. Des assises, de la végétalisation, oui, avec plaisir, mais à la première condition que cela se fasse dans le respect de l’avis collectif, et dans une continuité historique. Tout le contraire de ce qui se passe ici. »