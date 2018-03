Pivot, père et fille : Bernard et Cécile invités de La Grande Librairie

Cette semaine, La Grande Librairie accueille "Le Roi Lire" : Bernard Pivot. Il viendra nous "apostropher" sur les plaisirs de la lecture.







L'art et la manière de lire racontés par un père et sa fille. L'un, lecteur professionnel et l'autre lectrice amateur, Bernard Pivot et la journaliste Cécile Pivot signent pour la première fois ensemble un ouvrage : Lire ! (Flammarion).



Dans L'Archipel du Chien (Stock), Philippe Claudel, membre de l'Académie Goncourt, imagine un récit entre le conte et le thriller. Sur une île volcanique isolée, la découverte de trois corps sème le trouble. Une fable universelle sur la nature humaine et ses travers.



Cinq ans après le phénomène La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, Joël Dicker publie son quatrième roman La Disparition de Stephanie Mailer (Éditions de Fallois). Direction Orphea, une petite station balnéaire des Hamptons, une journaliste convaincue d'une erreur judiciaire sur un quadruple meurtre résolu vingt ans plus tôt disparaît dans des conditions mystérieuses.



Enfin, François Busnel accueillera les deux lauréats des Prix Essai et Roman France Télévisions 2018 dont les noms seront dévoilés en direct pendant l'émission.



Rendez-vous, jeudi 15 mars, à 20 h 50.