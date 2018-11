Pizza Hut et la ligue de Football américain veulent faire lire les jeunes

Voilà plus de trente ans que le programme de soutien à la lecture pour les jeunes de Pizza Hut a été mis en place. BOOK IT!, ce sont 14 millions d’enfants qui en ont bénéficié sur la seule année 2017. Mais quoi de mieux qu’une pizza devant un match de football américain, avec un bon livre ?





Crédit - Todd Gurley

On trouverait paradoxal, à raison, d’associer une chaîne de pizzerias à la fédération officielle de football américain pour promouvoir la lecture. Et pourtant, le projet semble tenir aussi solidement qu’un quarterback avant son lancer.Après 35 années de vie, BOOK IT! cherche en effet de nouveaux partenaires. La popularité de ce sport chez les Américains aurait donc tout de la bonne idée. La National Football League, ou NFL, fera profiter de ses joueurs pour servir d’ambassadeurs auprès des jeunes.Et charge à eux de plaider en faveur d’efforts d’alphabétisation partout dans le pays.C’est à Todd Gurley, superstar des Los Angeles RAMS qu’incombe maintenant de sensibiliser le public entre deux matchs. Au cours des semaines 13 à 15 de la NFL, il ira prêcher la bonne parole, vanter les mérites de la lecture et la joie par les livres.« En grandissant, on m’a appris que la lecture et l’écriture étaient les fondements de mon éducation. Conscient de l’importance des programmes d’alphabétisation pour les enfants dans notre pays, je fais équipe avec First Book, et les autres diplômés de Georgie, ainsi que le champion du Super Bowl, Malcolm Mitchell, auteur de The Magicians Hat, pour l’association My Cause My Cleats », indique le joueur.Cet organisme, qui émane directement de la NFL, est un programme par lequel les joueurs sont invités à partager avec le public leurs passions et hobbies. Au-delà des terrains de football, ils prennent la parole pour tenter de diffuser des messages sociaux.Et pour se distinguer, les joueurs sont souvent équipés de chaussures spécialement conçues – ici, ce sera une paire de Nike, qui affichera les couleurs du livre favori de Todd, en l’occurrence celui de Malcolm Mitchell. Le tout se déroule en partenariat avec First Book, association à but non lucratif, qui œuvre pour un accès égalitaire à l’éducation, auprès des enfants défavorisés.Notons par ailleurs que Pizza Hut (qui possède également la chaîne Taco Bell), compte parmi les sponsors de la NFL.via QSR